'Теперь я понимаю': еще один MAGA-блогер резко сменил мнение и поддержал Украину

В 2024 году сообщалось, что его компания получала финансирование от России.

Известный американский политический аналитик и подкастер Тим Пул, известный своей правоконсервативной позицией и популярностью среди аудитории MAGA, в своей соцсети Х призвал США поддержать Украину. Ранее он выступал против помощи Украине.

"Украина борется за само свое существование против злого диктатора. Теперь я осознаю, насколько важна победа Украины над Россией. Надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов поддержат Украину", – отметил он.

При этом в августе 2024 года Тим Пул в подкасте называл Украину "врагом США", говорил, что Штаты должны "извиниться перед Россией". Однако в сентябре 2024 года Минюст США объявил о раскрытии масштабной сети дезинформации. Выяснилось, что российский государственный канал Russia Today тайно перечислил около 10 млн долларов американской компании Tenet Media, одним из главных лиц которой был Тим Пул.

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Как MAGA-инфлюенсеры начинают поддерживать Украину

Напомним, что ранее позицию сменила известная американская блогер Лора Лумер. Она приехала с визитом в Украину, побывала в Киево-Печерской Лавре, выпустив видео о российском обстреле Успенского собора 15 июня.

Также Лумер записала интервью с президентом Владимиром Зеленским. Пост с анонсом этого интервью перепостил президент США Дональд Трамп. По некоторым сообщением, видео и мнение Лоры Лумер имеют значение и на самого Трампа.

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