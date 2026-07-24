Почему РФ ударила по Киеву именно днем: эксперт назвал истинный замысел врага

Храпчинский отмечает, что гроза не мешает расчету баллистики.

Дневной атакой по Киеву россияне пытались добиться эффекта неожиданности, проверить наши возможности и наличие ракет-перехватчиков типа Patriot. Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директор по развитию оборонного предприятия.

Отвечая на вопрос об особенностях дневной атаки на Киев, что уже стало редкостью, ведь обычно атаки происходят ночью, он отметил, что враг в очередной раз проверяет наши возможности и наличие ракет системы Patriot.

"Соответственно, прощупывает возможность применения, например, массированных обстрелов. За последнее время произошла передислокация стратегической авиации. Они существенно пополнили свои запасы, учитывая, что даже во время последней баллистической атаки они меньше использовали дроны", – сказал Храпчинский и добавил, что речь идет о попытке "неожиданного применения".

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Влияние грозы

На вопрос, было ли время атаки связано с грозой в городе, то есть, сложнее ли во время грозы сбивать вражеские цели, эксперт пояснил, что в плохих метеоусловиях сложнее сбивать только дроны.

"А баллистика – всё это работает, нет проблем с погодными условиями. Бывают экстремальные погодные условия, но гроза – это вообще никак не связано", – сказал офицер резерва.

Эффект неожиданности

Да, говорит Храпчинский, дневная атака – это ради эффекта неожиданности. В то время, когда в центре города на улицах находится значительное количество гражданских лиц, которые не укрываются, ведь они не готовились к этому, как это часто бывает перед ночью. Соответственно, они могут пострадать даже от падения обломков.

"Смена подхода – это классический принцип тактики смены действий. Смена времени применения средств поражения – это классический путь к эффекту неожиданности", – сказал он.

Дневная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 июля, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Согласно данным мониторинговых служб, россияне запустили по Киеву не менее 10 баллистических ракет, а также "Цирконы".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район города.

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