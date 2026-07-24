Китайские автомобили стали обходить на краш-тестах даже BMW, – СМИ

В частности, речь идет о тестировании моделей Zeekr 7GT и BMW iX3.

Китайский электромобиль Zeekr 7GT оказался безопаснее своего европейского конкурента BMW iX3. Об этом пишет издание Denik со ссылкой на краш-тесты независимой организации Euro NCAP.

Сообщается, что в этом году Euro NCAP ввела новую методику оценки безопасности автомобилей. Первыми моделями, прошедшими испытания по обновленным правилам, стали именно Zeekr 7GT и BMW iX3. Оба автомобиля получили максимальные пять звезд, однако китайская модель превзошла немецкого конкурента в большинстве ключевых категорий.

Как отмечается в публикации, новая методика значительно расширяет подход к оценке безопасности. Если раньше основной акцент делался на результатах краш-тестов, то теперь эксперты анализируют весь ход аварийной ситуации – от момента движения автомобиля до его состояния после столкновения. В частности, оценка охватывает четыре основных направления: безопасное управление, предотвращение аварий, защита при столкновении и безопасность после ДТП.

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Так, при проверке безопасного управления оцениваются напоминания о непристегнутых ремнях безопасности, контроль внимания водителя, способность автомобиля обнаруживать присутствие детей в салоне, а также наличие физических кнопок для важнейших функций, среди которых указатели поворота, стеклоочистители, звуковой сигнал и вызов экстренных служб.

Отдельный этап посвящен системам предотвращения аварий. Как рассказывает автор, автомобили проходят не только полигонные испытания, но и около двух тысяч километров по дорогам общего пользования. Во время таких тестов проверяется, насколько точно электроника распознает дорожные знаки, работает ли автоматическое экстренное торможение перед пешеходами и велосипедистами, функционируют ли системы удержания в полосе движения, а также предупреждает ли автомобиль водителя о велосипедисте при открывании дверей.

Еще одним важным направлением остается защита пассажиров при столкновении. При этом новая методика впервые учитывает уровень безопасности пожилых людей, которые из-за физиологических особенностей более уязвимы при авариях.

Отдельную четвертую категорию создали прежде всего с учетом распространения электромобилей. В этом блоке эксперты проверяют работу дверных ручек после удара, передачу системой eCall информации о местонахождении автомобиля, силе столкновения и количестве пассажиров, а также безопасное отключение высоковольтной батареи.

По результатам испытаний Zeekr 7GT опередил BMW iX3 в трёх из четырёх категорий. В разделе "Безопасное управление" китайский электромобиль набрал 79% возможных баллов против 73% у BMW. В категории "Предотвращение аварий" преимущество также осталось за Zeekr – 89% против 83%. Наибольший разрыв зафиксировали при оценке защиты пассажиров: китайская модель получила 93%, тогда как BMW – 86%.

В то же время эксперты подчеркивают, что оба автомобиля демонстрируют высокий уровень защиты жизни и здоровья людей. Именно поэтому финальная категория – безопасность после аварии – завершилась ничьей: обе модели набрали по 95% возможных баллов.

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