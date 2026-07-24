Военная Татьяна Чорновол: 'Известные активисты должны служить на боевых должностях, иначе их заявления – это цинизм'

Известные активисты должны взять на себя ответственность и защищать свою страну, как это делают миллионы простых украинцев. Об этом заявила старший лейтенант ВСУ Татьяна Чорновол, которая ранее также была общественной активисткой, была избрана депутатом ВР, но отказалась от мандата, чтобы защищать Украину. В качестве примера двойных стандартов со стороны активистов она привела Ореста Рудого, основателя Центра противодействия коррупции и мужа директора этой организации Дарьи Каленюк.

"Муж этой женщины никогда не воевал. Юридически он имеет на это право. Но добровольно ему ничего не мешает. Кроме того, он морально обязан. Ведь иначе возникает вопрос – имеет ли моральное право определять, кто должен руководить армией, известная женщина, которая держит своего мужа возле себя? И нормально ли, когда она публично травит военное командование пренебрежительными оценками и угрозами? Разве не должны известные активисты брать на себя ответственность, делать обычные вещи – защищать свою страну, как это делают миллионы простых людей? В конце концов, уже 5 лет великая война. Уже пора", - написала военная.

Она отметила, что известные активисты должны пойти на реальную боевую службу, а не на командные или тыловые должности.

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"Сейчас новый руководитель Генштаба, человек, которого Каленюк приветствует на этом посту. Так что можно перестать скулить о преследовании и наконец отпустить своего мужа пополнить ряды армии под командованием нового ГШ. И не просто в армию, а на боевую работу, потому что ваши коллеги, известные активисты, любят прийти в армию на типа командные должности, договориться с не "совковыми" командирами в ручном режиме, чтобы их военная работа заключалась в сборе разных ништяков и плюшек для в/с со свободным графиком службы", - отметила Чорновол.

По ее словам, если муж Каленюк не пойдет в армию после замены Сырского, которого она критиковала, это будет свидетельствовать о цинизме, который как пример подается всей стране.

"Самый большой дефицит в армии людей именно на боевых должностях. Вы, например, глубоко ошибаетесь, когда кричите на каждом углу, что воюют дроны. Сражаются не дроны, а люди в дроновых расчетах и ​​их очень не хватает в армии. Поэтому ваш муж там очень нужен. Иначе это просто стыд. Блевать хочется от цинизма и вседозволенности. И это пишет известный человек. Какой пример цинизма приводится всей стране", - заявила Татьяна Чорновол.

Ранее движение "Честная мобилизация" рассказало, как основатели ЦПК Виталий Шабунин, Орест Рудый и Дмитрий Шерембей четвертый год уклоняются от армии. В частности, отмечают представители движения, Шабунин вместе с Шерембеем оформились на фиктивную службу (Шабунин затем списался с помощью фиктивной ВЛК), а Рудый оформил себе отсрочку с помощью связей жены в Минобороны.