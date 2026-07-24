В Украине продлили действие мобилизации и военного положения, – указ

Военное положение продлится до 31 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующий указ официально обнародован.

Документ №4928-IX продлевает срок действия военного положения в Украине на 90 дней – до 31 октября 2026 года. Таким образом, это стало уже двадцатым подряд подписанием соответствующего закона в Украине.

Напомним, ранее соответствующее решение о военном положении поддержала Верховная Рада Украины. Тогда этот законопроект поддержали 313 народных депутатов Украины. Также 311 нардепов поддержали закон о продлении мобилизации в стране.

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Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее ТЦК обнародовала результаты первого этапа трансформации украинской армии. Согласно им, как действующие военные, так и гражданские лица получили право заключать новые контракты с Минобороны.

Отмечается, что срок этих контрактов может составлять 14 или 24 месяца – в зависимости от должности. По истечении срока действия контракта военнослужащему гарантируется увольнение со службы.

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