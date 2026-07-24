Лучшее масло для запекания хрустящего картофеля: шеф-повар удивила советом

Такое масло позволяет запекать или жарить продукты при высокой температуре.

Хрустящий, ароматный запеченный картофель - один из лучших гарниров. Он сочетается практически со всем, от курицы и говядины до лосося.

Такой картофель, рассказала шеф-повар, кулинарный писатель и владелица бренда закусок S'NOODS Лорин Бодден сайту Simply Recipes, должен быть хрустящий снаружи, почти рассыпчатым по структуре и с кремовой мякотью внутри.

Самое лучшее масло для запекания картофеля, по мнению Бодден, это масло авокадо. У этого масла высокая температура дымления, а это значит, что вы можете готовить картофель при высокой температуре, чтобы он получился по-настоящему хрустящим. "Оно также нейтральное, поэтому картофель приобретает свой настоящий картофельный вкус, а не вкус жира, в котором вы его готовили", – говорит Бодден.

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Бодден рекомендует использовать четыре-пять столовых ложек масла на каждый килограмм картофеля. Картофель должен быть равномерно покрыт маслом, чтобы хорошо подрумяниться в духовке.

Помимо картофеля, Бодден использует масло авокадо для всех видов приготовления пищи при высоких температурах, от обжаривания и запекания до жарки. На упаковке должно быть указано, что масло на 100% состоит из авокадо и имеет температуру дымления до 260°C.

Советы по приготовлению особо хрустящего картофеля

Сначала отварите картофель до полуготовности. Отварите картофель до мягкости, затем хорошо слейте воду и потрясите его в дуршлаге, чтобы сделать корочку шероховатой. "Рваные края превратятся в хрустящие кусочки в конце запекания", – говорит Бодден.

Хорошо просушите. После варки оставьте их в дуршлаге, пока они полностью не высохнут. "Вода – враг хрустящей корочки, поэтому масло не сможет выполнить свою работу, если останется тонкая пленка влаги", – отмечает Бодден. После просушки выложите на противень, сбрызните маслом и посолите, распределите в один слой.

Увеличьте температуру. Бодден предпочитает запекать картофель при 230°C и советует делать то же самое, если ваша домашняя духовка это позволяет. И не перемешивайте его слишком часто; "Дайте картофелю образовать корочку, прежде чем перемешивать", – говорит она.

Как запечь курицу, чтобы была хрустящая корочка

Напомним, что для приготовления идеальных куриных бедрышек достаточно топленого масла, немного лимонного сока, чеснока и нескольких удачно подобранных специй. Масло красиво подрумянивает корочку, лимон придасть свежесть и позволяет мясу оставаться сочным. В конце достаточно на мгновение увеличить температуру духовки, и корочка станет золотистой и ароматной.

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