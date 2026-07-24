Прорыв в лечении артрита: ученые заявили о важном открытии в этой области

Это природное соединение разрушает белок, который провоцирует развитие болезни.

Исследователи обнаружили природное соединение под названием обакулактон, которое в ходе испытаний показало способность значительно ослаблять симптомы ревматоидного артрита.

Результаты работы опубликованы в журнале Engineering, пишет Science Daily. Отмечается, что обакулактон выделен из коры феллодендрона. По данным ученых, соединение воздействует на заболевание на молекулярном уровне, способствуя разрушению белка ACOT1, который провоцирует развитие воспаления. Это также помогает восстановить нарушенный обмен ненасыщенных жирных кислот.

Эксперименты на крысах с ревматоидным артритом показали, что после 21 дня лечения у животных значительно уменьшились отек и повреждения суставов. Кроме того, исследователи зафиксировали восстановление структуры хрящевой ткани и синовиальной оболочки, а также снижение патологических изменений в органах.

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Ученые также отметили выраженный противовоспалительный эффект. Сообщается, что обакулактон снижал уровень воспалительных процессов и отечность. Одновременно уменьшались показатели, связанные с ревматоидным артритом.

Дополнительные лабораторные исследования показали, что соединение подавляет рост патологически измененных клеток, которые способствуют воспалению и разрушению суставов при ревматоидном артрите. При этом обакулактон стимулировал их программируемую гибель и уменьшал выработку воспалительных веществ.

Авторы исследования установили, что ключевой мишенью соединения является белок ACOT1. А его подавление приводит к снижению активности сигнальных путей, которые участвуют в воспалении, разрастании тканей и развитии фиброза.

По словам исследователей, полученные результаты позволяют рассматривать ACOT1 как перспективную мишень для создания новых препаратов против ревматоидного артрита. Кроме того, работа показала, что коррекция нарушенного метаболизма жирных кислот может стать новым направлением терапии заболевания.

В то же время авторы подчеркнули, что пока речь идет лишь о доклинических исследованиях. Эксперименты проводились на животных и изолированных клетках, поэтому для подтверждения безопасности и эффективности обакулактона у людей потребуются клинические испытания.

Что такое ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит - это хроническое системное аутоиммунное заболевание, поражающее примерно 1% населения мира. Оно возникает, когда иммунная система ошибочно атакует здоровую ткань сустава, вызывая боль, отек, скованность и прогрессирующее повреждение. Существующие методы лечения не одинаково эффективны для всех и иногда могут вызывать серьезные побочные эффекты.

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