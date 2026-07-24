Удары по Wildberries разбудят Россию, – The Telegraph

До сих пор большинство россиян старательно игнорировали войну, которая их напрямую не касалась. Теперь ВСУ начали пробуждать российское население.

Украина изменила тактику дальних ударов по территории России, переориентировав атаки с нефтяной инфраструктуры на логистические комплексы крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Как пишет издание The Telegraph, новая кампания призвана не только нанести экономический ущерб, но и продемонстрировать россиянам, что война все больше затрагивает каждого из них.

Издание отмечает, что после серии атак на нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы украинские беспилотники начали наносить удары по складам Wildberries, который часто называют российским аналогом Amazon. Только за последние дни были поражены как минимум семь объектов компании, а также несколько складов других операторов электронной коммерции. По оценкам, это привело к потере примерно 15% всех складских площадей Wildberries.

В частности, масштабные пожары вспыхнули после ударов по логистическим комплексам в Краснодаре, Невинномиске и в Московской области. В пятницу утром дроны также атаковали два объекта компании вблизи Санкт-Петербурга. Кроме того, российские Telegram-каналы сообщали о возможных ударах по складам в Твери и оккупированном Симферополе.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал терминалы Wildberries законной военной целью, поскольку они могут использоваться для поставок товаров российской армии. Журналисты также обращают внимание на то, что на платформе в свободной продаже можно найти радиостанции, бронежилеты, боевое снаряжение и другие товары двойного назначения, а электронные компоненты могут использоваться в производстве дронов и ракет. В то же время российские власти и сама компания отрицают использование маркетплейсов для снабжения военных.

Однако не менее важен психологический эффект от поражения этих объектов. Руководитель украинских Сил беспилотных систем Роберт Бровди объяснил её главную цель так: нужно уничтожить "иллюзию комфортной, сытой мирной жизни, которой наслаждается послушная биомасса страны-агрессора".

Как сообщает издание, последствия ударов уже ощутили на себе тысячи российских предпринимателей, торгующих через Wildberries. Накануне атак компания изменила условия договоров с продавцами, исключив ответственность за убытки от ударов беспилотников. После этого аналогичные изменения внесли и другие крупные маркетплейсы.

Издание приводит слова одного из российских предпринимателей, который потерял на сгоревших складах товаров на десятки миллионов рублей: "Лично я иду к банкротству". По словам мужчины, значительная часть утраченной продукции была приобретена в кредит, и без компенсации со стороны маркетплейса или государства он не сможет покрыть убытки.

По оценкам аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, только на двух поврежденных складах могла храниться нереализованная продукция на сумму от 150 до 235 млрд рублей (эквивалент 1,92–3,01 млрд долларов США). В то же время восстановление уничтоженных логистических комплексов, по данным российской газеты "Коммерсант", может обойтись ещё в сумму от 22 до 36 млрд рублей (280–460 млн долларов США).

Как пишет The Telegraph, пока не похоже, что эти удары заставили бы Владимира Путина стать более уступчивым. Однако уничтожение инфраструктуры, влияющей на повседневную жизнь россиян, может избавить население от безразличия к войне.

"Раньше война была периферийным явлением, которое напрямую не влияло на жизнь рядовых россиян. Теперь она проявляется в виде дефицита топлива и перебоев с онлайн-шопингом. Этот негативный импульс для российских властей подрывает картину, нарисованную пропагандой. [Украинские удары] усиливают антивоенные настроения. Люди объединяются вокруг правительства, которое побеждает, а не того, которое проигрывает", – сказал политический аналитик и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения, что привело к гибели и ранениям людей. Основатель компании First Contact Валерий Боровик сообщил, что удар был целенаправленным и пришелся на момент проведения мероприятия.

Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что российская ракета поразила Киевскую область, и там продолжается спасательная операция: известно о десятках пострадавших и как минимум шести погибших. Президент Зеленский также сообщил об атаке авиабомбами по Славянску, которая унесла жизни пяти человек и ранила девять, разрушив жилые дома и инфраструктуру.

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