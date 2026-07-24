Чтобы смородина хорошо плодоносила в следующем сезоне, ей нужен правильный уход уже сейчас.

После завершения плодоношения смородина начинает активно готовиться к следующему сезону: кусты восстанавливают силы и формируют почки, от которых будет зависеть будущий урожай. Поэтому именно сейчас растениям требуется правильный уход и помощь. Разберемся, можно ли обрезать черную смородину сразу после сбора урожая и чем ее подкормить, чтобы подготовить к похолоданиям.

Что нужно сделать со смородиной после сбора урожая - обрезка и подкормка

Итак, первое, чему стоит уделить внимание на данном этапе, - это обрезка. Ее проводят в конце июля у ранних сортов и в первой половине августа у средних и поздних. При правильном подходе, такая процедура помогает освободить куст от лишних ветвей, улучшить освещение и направить силы растения на развитие сильных побегов.

Для начала удалите все сухие, поврежденные и больные ветки, а также побеги, которые растут внутрь куста, слишком его сгущая. Старые ветви тоже лучше вырезать:

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у черной смородины - старше 4-5 лет;

у красной и белой - старше 6-8 лет.

Если у основания появилось много поросли, оставьте несколько самых крепких побегов, а остальные уберите.

Молодые приросты рекомендуется укоротить примерно на 5-10 см. В целом, правильная обрезка смородины после сбора урожая должна оставить около 10-15 побегов разного возраста у черной смородины и 12-18 ветвей - у красной и белой.

Причем работать желательно острым и чистым секатором, делая срез над наружной почкой. Так новые ветки будут расти не внутрь, а формировать более свободную крону.

Следующий этап - подкормка: после плодоношения кусты заметно истощаются, поэтому им нужно восполнить запас питательных веществ. В этот период особенно важны калий и фосфор: они укрепляют корневую систему, помогают растениям подготовиться к зиме и заложить почки будущего урожая.

Для подкормки можно использовать базовый раствор из 15-20 г сульфата калия и 25-30 г суперфосфата на 10 л воды. Хотя подойдут также:

калимагнезия;

настой древесной золы;

специальные осенние удобрения с минимальным количеством азота.

А вот азотные подкормки лучше отложить: мочевина, навоз и птичий помет могут спровоцировать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Что нужно сделать со смородиной после сбора урожая - полив и обработка

Не забывайте и о влаге. В это время закладываются новые почки и особенно активно развивается корневая система смородины, так что в засушливую погоду кусты следует поливать каждые 7-10 дней:

для красной и белой смородины достаточно 10-15 л воды;

черной нужно около 30-40 л.

После полива желательно замульчироватьпочву под кустами. Слой перегноя, компоста, соломы или сухого сена поможет дольше сохранить влагу, защитит корни от перегрева и, в целом, улучшит состав грунта.

Что касается того, чем обработать смородину после сбора урожая - от болезней и вредителей, конечно, нужны разные средства, так что первым делом нужно осмотреть почки.

Крупные вздутия могут быть признаком смородинного клеща - так что такие места лучше удалить, а сильно пораженные ветки полностью вырезать. Если же побеги начинают сохнуть и легко ломаются, проверьте их на наличие стеклянницы и, снова-таки, избавьтесь от поврежденных частей.

При появлении скрученных листьев, красных пятен или липкого налета обработайте кусты против тли. А для профилактики пятнистостей, в том числе антракноза и септориоза, лучше использовать бордоскую жидкость или медьсодержащие препараты.

Все удаленные зараженные ветки обязательно уберите с участка. Перед зимой проведите влагозарядковый полив и добавьте под кусты слой компоста или перегноя толщиной около 10 см. Такой уход за черной смородиной поможет кустам спокойно пережить холода и быстрее восстановиться весной.

Ранее мы писали, как готовится смородина на зиму по домашним рецептам.

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