В большинстве случаев белый налет на посуде легко убрать, если знать его причину.

Мутный белый налет на посуде после мытья может испортить впечатление даже от идеально работающей посудомоечной машины. Многие люди при этом сразу подозревают поломку или меняют моющее средство, хотя в большинстве случаев причина гораздо проще и устраняется всего за несколько минут. Разберемся, что означает белый налет на посуде от воды и как не допустить его появления.

Как избавиться от налета на стаканах после посудомойки - главная ошибка

Белый налет на тарелках, стаканах и столовых приборах может появиться даже в новой посудомоечной машине, поскольку проблема связана не с техникой как таковой, а с неправильными настройками или уходом за устройством.

Не забывайте о специальной соли

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Самая распространенная причина – отсутствие регенерирующей соли. Несмотря на то что многие таблетки продаются как средство "все в одном", производители посудомоечных машин рекомендуют регулярно использовать соль для смягчения воды. Без нее минералы, вроде кальция и магния, оседают на посуде, создавая тот самый налет.

Причем часто люди, не зная, что означает белый налет на посуде от воды, считают, что от него можно избавиться, просто купив более дорогое моющее средство, - но это распространенное заблуждение. Если в машине неправильно выставлен уровень жесткости воды, налет останется независимо от качества таблеток. Поэтому после установки посудомоечной машины стоит проверить эти настройки и при необходимости изменить их.

Проверьте ополаскиватель

Еще одна частая причина – недостаток ополаскивателя. Он помогает воде равномерно стекать с поверхности посуды, предотвращая разводы и налет. Даже при использовании многофункциональных таблеток производители советуют не отказываться от него, особенно если вода в вашем регионе жесткая.

Почему после мытья посуды на ней остается белый налет - другие причины

Также стоит регулярно очищать фильтр: остатки пищи и жира ухудшают циркуляцию воды, из-за чего посуда хуже ополаскивается. Делать это рекомендуется не реже одного раза в неделю.

Не перегружайте машину

Если посуды слишком много, вода не сможет свободно попасть ко всем поверхностям. Особенно часто поток перекрывают большие кастрюли и сковороды. Кроме того, периодически нужно очищать отверстия в разбрызгивателях – со временем они могут забиваться известковым налетом и остатками пищи.

В целом, если налет легко удаляется уксусом или раствором лимонной кислоты, скорее всего, это именно минеральные отложения от жесткой воды. Хотя есть одно исключение - если именно стеклянная посуда стала как бы матово-белой после очистки, есть вероятность, что она была повреждена из-за слишком высокой температуры мытья, так что порой стоит проверить и этот вариант.

Таким образом, зная, почему после мытья в посудомойке посуда с белым налетом, вы сможете быстро устранить проблему и вернуть посуде первоначальную чистоту.

Ранее мы писали, экономно ли мыть посуду в посудомойке.

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