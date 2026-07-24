Россия могла ударить по Киеву 'Цирконами': эксперт объяснил, что стоит за атакой

Подобные удары со стороны россиян не являются ответом на атаки Украины по тылу противника.

Сегодня днем оккупационная российская армия нанесла удар по Киеву баллистическими и гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон".

Такое мнение в эфире телемарафона высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, часть ракет, которыми россияне нанесли удар по столице, Силам обороны удалось сбить.

"Отработали, сбили – не скажу – все или почти все. На нашем "углу" сбили, лично видел", – сказал Лакийчук.

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Он обратил внимание на то, что сейчас в украинском обществе распространяется мнение – якобы удары по Украине являются ответом России на атаки Сил обороны по объектам в российском тылу.

"Слышал, что россияне нанесли удар по Киеву в ответ на наши атаки по логистическим центрам в глубине российской территории. Также о том, что по Одессе, по нашим портам, бьют россияне в ответ на то, что Мадяр (командующий СБС ВСУ – УНИАН) устроил логистический локдаун в Азовском море и вокруг Крыма", – сказал эксперт.

Лакийчук подчеркнул, что блокада побережья Украины, атаки по портам и гражданским торговым судам продолжаются с 2022 года. В связи с этим было бы логично задать вопрос: "При чем здесь Мадяр?".

По Киеву россияне тоже наносят удары с начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому возникает аналогичный вопрос: "Какое отношение имеют удары по тылу противника?". Например, как отметил Лакичук, по производству комплектующих для баллистических ракет "Искандер".

"Это не означает, что это ответный удар", – подчеркнул Лакийчук.

Атака на Киев днем 24 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.

Воздушные силы сообщили, что на столицу летели несколько скоростных целей

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили по Киеву не менее 10 баллистических ракет, а также "Цирконы".

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