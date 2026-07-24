'Нуждаются в большем': Тополя раскрыла неожиданные подробности о жизни детей после развода

Тарас и Елена Тополи объявили о разводе в конце 2025 года.

Украинская певица Елена Тополя раскрыла новые подробности об общении детей с их отцом, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, после развода.

"Дети живут со мной", - заявила исполнительница в новом интервью Алине Доротюк.

Как известно, у Тараса и Елены Тополей в браке родились трое детей: сын Роман (родился в 2013 году, 13 лет), сын Марк (родился в 2015 году, 11 лет) и дочь Мария (родилась в 2020 году, 6 лет).

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"Иногда Тарас забирает Марийку ночевать к себе. Конечно, они нуждаются в этом общении и, я бы сказала, нуждаются в большем общении и большем проведении времени. Но есть работа, туры и все остальное. Это, в принципе, всегда было, потому для детей это не новость", - заявила певица.

На уточняющий вопрос, почему Тарас забирает только младшую дочь ночевать, Елена ответила, что сыновья – уже парни, и им хочется больше времени проводить с друзьями.

"Мне лучше, чтобы они были довольны. То есть, я не препятствую, но они сами выбирают так. Никто никаких преград не ставит. Общение очень открытое и доступное, - заявила она. - Он (Тарас) обеспечивает детей. Но есть вещи, которые я сама… Я сама зарабатываю, я себя обеспечиваю и обеспечиваю все, что я хочу сама дать детям. То есть, я ни у кого ничего не спрашиваю, я просто это делаю и все".

Также певица откровенно призналась, что ко многому в браке не была готова, однако, о чем конкретно речь, она не стала уточнять. Известно, что пара при разводе подписала договор о неразглашении деталей брака.

Напомним, Тарас и Елена Тополи объявили о разводе в конце 2025 года. Они прожили в браке более 12 лет.

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