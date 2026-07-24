Простой тест спасет овощи: как за секунды узнать, не перелили ли вы огород

Как определить, пересушена ли почва или переувлажнена, ещё до того, как растения начнут увядать.

Жаркие летниедни заставляют хозяев чаще задумываться о поливе, ведь и пересушенная, и переувлажненная почва одинаково вредят растениям. Об этом пишет чешское издание iReceptář, приводя простые домашние способы проверки состояния почвы.

Даже после обильного дождя овощи могут получить достаточно влаги, но когда дождей нет, а синоптики обещают жару, возникает вопрос – когда и сколько именно поливать.

Эксперт Ярослава Рубешкова советует ориентироваться не на прогноз погоды, а на саму почву. По её словам, достаточно воткнуть палец на глубину 5–10 сантиметров – если там ещё влажно, с поливом можно подождать.

Видео дня

Слишком много воды – это тоже плохо. Корни в мокрой земле хуже дышат, растение ослабевает и легче подвергается грибковым заболеваниям. Поэтому лучше поливать реже, но обильнее, чем каждый день понемногу. Так корни растут вглубь и сами добираются до воды из нижних слоев почвы.

Три быстрых домашних теста

Определить состояние почвы можно и без специального прибора – достаточно нескольких простых приёмов:

Пальцем. Вставьте палец на 5 см вглубь. Сухо и тепло – нужно поливать. Влажно, прилипает к пальцу – влаги достаточно. А если земля мокрая, тяжелая и неприятно пахнет – огород перелили.

Вставьте палец на 5 см вглубь. Сухо и тепло – нужно поливать. Влажно, прилипает к пальцу – влаги достаточно. А если земля мокрая, тяжелая и неприятно пахнет – огород перелили. Шариком. Возьмите горсть земли с глубины 5–10 см и сожмите в руке. Если получился мокрый комок, из которого капает вода – переувлажнено. Идеально, когда ком держит форму, но легко рассыпается при прикосновении. Если земля вообще не слипается – она сухая.

Возьмите горсть земли с глубины 5–10 см и сожмите в руке. Если получился мокрый комок, из которого капает вода – переувлажнено. Идеально, когда ком держит форму, но легко рассыпается при прикосновении. Если земля вообще не слипается – она сухая. Палочкой. Вставьте обычную деревянную шпажку в землю на 10–15 см и оставьте на несколько минут. Сухая и чистая – нужен полив. Немного земли прилипло – всё в порядке. Мокрая насквозь – огород перелили.

Как часто поливать

Частота полива зависит от типа почвы, температуры и сорта растений.

"В целом овощи стоит поливать два-три раза в неделю. В разгар вегетации овощам требуется примерно 25 литров воды на квадратный метр еженедельно", – пишет портал The Spruce.

Огородники подчеркивают – не стоит ждать, пока растение само "подскажет" увядшими листьями, что ему не хватает влаги. Если регулярно доводить растения до стресса из-за пересыхания, они хуже восстанавливаются, а урожайность резко падает. Лучшее время для полива – раннее утро, когда прохладно и вода испаряется медленнее всего: влага успевает дойти до корней, а листья высыхают в течение дня, что является лучшей профилактикой грибковых заболеваний.

Что подскажет само растение

Перед поливом стоит осмотреть листья – они лучше всего сигнализируют о состоянии растения:

Повядшие листья – признак недостатка влаги, особенно в жаркую вторую половину дня. Если листья восстанавливаются за ночь и выглядят свежими утром – всё в порядке. Если они повядшие и утром – растение действительно страдает от засухи.

– признак недостатка влаги, особенно в жаркую вторую половину дня. Если листья восстанавливаются за ночь и выглядят свежими утром – всё в порядке. Если они повядшие и утром – растение действительно страдает от засухи. Пожелтение листьев – может свидетельствовать как о засухе, так и о переувлажнении. Если листья при этом мягкие, желтеют снизу, а растение вянет – вероятно, его переливают, и корни уже подгнивают.

– может свидетельствовать как о засухе, так и о переувлажнении. Если листья при этом мягкие, желтеют снизу, а растение вянет – вероятно, его переливают, и корни уже подгнивают. Обнаженные корни – если корни видны из-под земли, полив слишком интенсивный и смывает защитный слой почвы. Стоит воспользоваться лейкой с распылительной насадкой.

– если корни видны из-под земли, полив слишком интенсивный и смывает защитный слой почвы. Стоит воспользоваться лейкой с распылительной насадкой. Замедленный рост – растение, которое долго страдает от недостатка влаги, останавливается в развитии, а его плоды становятся мелкими, деформированными или опадают раньше времени.

Ранее мы писали о 7 овощах, которые можно посадить в конце июля и в августе.

Вас также могут заинтересовать новости: