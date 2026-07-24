Кажутся полезными, но вредят сердцу: кардиологи перечислили 4 популярных продукта

Существуют скрытые ингредиенты, которые могут нанести сердцу больше вреда, чем пользы.

Соблюдение диеты, полезной для сердца, означает отдавать предпочтение натуральным продуктам с высоким содержанием питательных веществ и следить за размером порций, пишет verywell health.

Издание объясняет, что это также означает научиться распознавать скрытые ингредиенты, которые могут нанести сердцу больше вреда, чем пользы, такие как добавленный сахар, натрий, рафинированные углеводы и вредные жиры.

Издание рассказало о 4 продуктах, которые могут казаться полезными для здоровья, но, по мнению кардиологов, на самом деле могут наносить вред сердцу:

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1. Замороженный йогурт

Кардиолог Ника Голдберг рассказала, что замороженный йогурт может казаться здоровой альтернативой мороженому, но это не всегда так.

"Замороженный йогурт может содержать меньше насыщенных жиров, чем мороженое, но содержание сахара в нем может быть таким же высоким", – предупредила кардиолог.

По её словам, повышенное потребление сахара может привести к повышению уровня сахара в крови у людей с диабетом, преддиабетом или инсулинорезистентностью, а также способствовать набору веса, что может быть вредно для сердца.

2. Гранольные батончики

Голдберг предупредила, что гранола-батончики, даже те, которые позиционируются как "здоровые батончики", часто содержат столько же сахара, сколько и обычный шоколадный батончик.

Объясняется это тем, что, хотя они и действительно часто содержат полезные ингредиенты, такие как овсянка и орехи, в их состав могут входить также карамель, шоколад или другие вредные для здоровья ингредиенты.

Кроме того, они могут содержать вредные жиры, например кокосовое или пальмовое масло.

3. Кокосовое масло

Отмечается, что, поскольку кокосовое масло имеет растительное происхождение, его часто рекламируют как здоровую альтернативу сливочному маслу. На самом деле же кокосовое масло имеет очень высокое содержание насыщенных жиров – целых 90 %, что, собственно, превышает показатель сливочного масла.

В статье в AHA Journals указано, что организм использует насыщенные жиры для синтеза холестерина, и повышенное потребление насыщенных жиров может способствовать повышению уровня холестерина, пояснил Голдберг. Высокий уровень холестерина повышает риск сердечных заболеваний.

4. Джерки и переработанные мясные продукты

Издание сообщило, что на фоне нынешнего ажиотажа вокруг белка все мясные продукты часто считаются полезными, богатыми белком перекусами или составляющими рациона.

Доктор медицинских наук Алан Розанский отметил, что переработанные мясные продукты, в частности соленая говядина, хот-доги, салями, пепперони, готовые колбаски, мясные палочки и мясные нарезки, на самом деле довольно вредны для здоровья сердца и общего самочувствия.

"Эти чрезмерно переработанные продукты обычно содержат большое количество натрия, консервантов, таких как нитраты и нитриты, а также других добавок, предназначенных для улучшения вкуса и продления срока годности", – подчеркнул он.

Медицинские исследования, опубликованные на Science Direct, неоднократно доказывали, что высокопереработанные мясные продукты связаны с повышенным риском сердечных заболеваний и некоторых видов рака, таких как колоректальный рак.

Для поддержания здоровья сердца Розанский рекомендует сосредоточиться на здоровых, непереработанных источниках белка, таких как рыба, птица и нежирные сорта красного мяса, а также на различных растительных белках. К ним относятся бобы, нут, чечевица, киноа, тофу, эдамаме, орехи и семена.

Также во время еды следует заполнять не менее половины тарелки овощами, включать в рацион разнообразные цельнозерновые продукты, стремиться употреблять "радугу" фруктов и овощей, а также готовить блюда с использованием полезных для сердца жиров, таких как оливковое масло или масло авокадо.

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