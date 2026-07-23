День Независимости станет выходным для некоторых украинцев.

День Независимости 24 августа считается главным государственным праздником в Украине. В эту дату мы вспоминаем провозглашение суверенности нашей страны. В честь такого памятного события украинцам всегда давали отдохнуть на день больше. Однако в военное время правила предоставления праздничных выходных изменились.

Сколько выходных на День Независимости будет в Украине

Являясь официальным государственным праздником, День Независимости Украины считается нерабочей датой. По законодательству работающие украинцы должны иметь выходной 24 августа, а если праздник выпадает на субботу или понедельник, то день отдыха передвигается на понедельник.

В этом году торжество отмечается в понедельник. Это значит, что выходные на День Независимости 2026 растянутся на три дня подряд - с 22 по 24 августа.

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Однако есть важное уточнение: в период военного положения нормы Трудового кодекса о праздничных нерабочих днях не действуют. Также отменяется правило про перенос на понедельник, если праздник выпал на выходной.

Таким образом, выходные на День Независимости в 2026 году устанавливаются по усмотрению работодателя. Пока есть военное положение, руководитель не обязан давать дополнительный день отдыха работникам. Но и запрета на его предоставление нет.

Тем не менее во многих государственных компаниях даже во время войны дополнительные рабочие дни все ещё действуют. Некоторые банки и почтовые отделения устанавливают выходные на День Независимости или работают по сокращенному графику. Это стоит учесть, если вы планируете воспользоваться банковскими услугами или получить посылку 24 августа.

Когда военное положение в Украине завершится, нормы про обязательные праздничные выходные снова вступят в силу. А пока дополнительный день отдыха предоставляется работникам только на усмотрение руководства.

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