День Независимости 24 августа считается главным государственным праздником в Украине. В эту дату мы вспоминаем провозглашение суверенности нашей страны. В честь такого памятного события украинцам всегда давали отдохнуть на день больше. Однако в военное время правила предоставления праздничных выходных изменились.
Сколько выходных на День Независимости будет в Украине
Являясь официальным государственным праздником, День Независимости Украины считается нерабочей датой. По законодательству работающие украинцы должны иметь выходной 24 августа, а если праздник выпадает на субботу или понедельник, то день отдыха передвигается на понедельник.
В этом году торжество отмечается в понедельник. Это значит, что выходные на День Независимости 2026 растянутся на три дня подряд - с 22 по 24 августа.
Однако есть важное уточнение: в период военного положения нормы Трудового кодекса о праздничных нерабочих днях не действуют. Также отменяется правило про перенос на понедельник, если праздник выпал на выходной.
Таким образом, выходные на День Независимости в 2026 году устанавливаются по усмотрению работодателя. Пока есть военное положение, руководитель не обязан давать дополнительный день отдыха работникам. Но и запрета на его предоставление нет.
Тем не менее во многих государственных компаниях даже во время войны дополнительные рабочие дни все ещё действуют. Некоторые банки и почтовые отделения устанавливают выходные на День Независимости или работают по сокращенному графику. Это стоит учесть, если вы планируете воспользоваться банковскими услугами или получить посылку 24 августа.
Когда военное положение в Украине завершится, нормы про обязательные праздничные выходные снова вступят в силу. А пока дополнительный день отдыха предоставляется работникам только на усмотрение руководства.