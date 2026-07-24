Многолетний судья 'МастерШефа' Ярославский заговорил об уходе из шоу и влиянии Эктора

По словам кулинара, всему свое время.

Многолетний судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский высказался о своем возможном уходе из проекта и поделился, есть ли у его коллеги Эктора Хименеса-Браво влияние на судейский состав.

"Естественно, что съемки "МастерШефа" забирают много времени… И рестораном ты должен заниматься, и рецептами - что-то создавать. Я думаю, что, возможно, придет время, когда нужно будет снова взять паузу и начать развивать творчество. Кулинария не стоит на месте, и нужно отдавать себе и этой части – делать что-то прорывное, искать что-то особенное, работать с командой. Всему свое время", - отметил он в программе "Тур зірками".

При этом Ярославский добавил, что мечтает о небольшой ферме:

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"Мне хочется что-то типа агротуризма сделать… Минипекарня, сыроварня…".

Говоря же о влиянии Эктора Хименеса-Браво на судейский состав, Ярославский заявил, что о таком "даже не слышал".

"Эктор - профессионал своего дела. На самом деле, у него учиться, учиться и учиться. Он очень красиво раскладывает свои мысли, он всегда очень уважает своих коллег, всегда помогает советами – как лучше… Просто нужно делать свою работу тут, кроме телевидения, чтобы быть важным для Украины - тогда будешь в составе судей. И, думаю, нужно быть нормальным, хорошим человеком", - считает Ярославский.

Напомним, ранее УНИАН писал, как судья "МастерШеф" сделал пластическую операцию.

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