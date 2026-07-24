В семье звездных аистов Одарки и Грицика произошло важное событие (фото)

Лелевич, Махаон, Мрия и Ника выросли в гнезде на глазах у наблюдателей.

Птенцы известных аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" в Полтавской области, научились летать. Как сообщила в Facebook исследовательница Ира Саражинская, 23 июля гнездо опустело.

"Таким мы его наблюдали ещё до возвращения аистов, таким мы его увидели во время кольцевания птенцов, таким мы его видели в течение нескольких часов, пока летали молодые аисты, которые успешно поднялись в полёт. Время неумолимо и безвозвратно ускользает от нас, унося сегодняшний день в прошлое", – отметила исследовательница.

По её словам, 23 июля в гнезде Одарки и Грицика стал днём, богатым событиями и эмоциями, которые отпечатываются и в памяти, и в сердце.

Видео дня

Птенцы – Лелевич, Махаон, Мрия, Ника – замечательная четверка, которая выросла в гнезде на глазах у наблюдателей. Сейчас маленькие аисты уже открыли для себя безграничное пространство для полётов.

"Пока не прощаемся с ними, но хорошо понимаем, что время расставания не отложить – оно рано или поздно наступит. Но пока дети в гнезде, мы запечатлеваем незабываемые моменты из их жизни", – отмечает Саражинская.

Фото с камеры видеонаблюдения за гнездом аистов.

Звездная аистиная семья

Напомним, у аистов Одарки и Грицика появилось пять яиц. Уже 18 мая вылупились "двойня" – птенцов назвали зрители, которые сделали самые крупные пожертвования в поддержку ВСУ. Первого птенца назвали Лелевич, второго – Махаон. На следующий день появился третий птенец – люди назвали его Мрия – такое имя предложил гражданин Германии, который сделал пожертвование в поддержку Сил обороны.

Впоследствии появился четвёртый птенец, получивший имя Ника, что в древнегреческой мифологии означает "крылатая богиня" и олицетворяет победу и триумф. Ника "родилась", когда малышку согревала Одарка, а Грицик остался на ночь на столбе неподалеку.

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