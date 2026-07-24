Несколько простых подкормок в июле могут заметно улучшить вкус арбузов.

Каждый садовод хочет получить крупные, сочные и сладкие арбузы, однако только солнечного света и полива для этого недостаточно. В середине лета растения потребляют наибольшее количество питательных веществ для наполнения плодов, и нехватка даже одного из элементов может заметно отразиться на вкусе будущего урожая. Разберемся, чем подкормить арбуз в июле для сладости и равномерного созревания.

Чем подкормить арбузы в июле - удобрения для вкуса и сочности

В июле плоды арбузов активно увеличиваются в размерах, так что растениям уже не требуется большое количество азота. Главную роль начинают играть калий и фосфор, которые как раз и отвечают за наполнение плодов соком, накопление сахаров и улучшение вкусовых качеств.

При этом одним из самых доступных средств, чем удобрить арбузы в июле, все так же остается древесная зола - она содержит калий, фосфор, кальций и множество других микроэлементов, необходимых, в общем-то, всем бахчевым культурам. К тому же золу можно использовать как в сухом виде, слегка заделывая ее в почву после полива, так и готовить из нее настой для корневой подкормки.

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На бедных почвах, где растения развиваются слишком медленно, рекомендуется также подкормить арбузы в июле некоторыми минеральными удобрениями: например, подойдет монофосфат калия, сульфат калия или готовые фосфорно-калийные смеси. Они также быстро восполняют дефицит необходимых элементов и тем самым поддерживают наполнение плодов соком и сахарами.

Чем подкормить арбуз для сладости - другие советы

Конечно, не менее ценны и другие микроэлементы:

магний поддерживает фотосинтез растений;

бор улучшает образование и развитие плодов;

марганец способствует усвоению питательных веществ из грунта.

Поэтому выбирая, чем подкормить арбуз - чтобы был сладкий, крупный и при этом не болел - следует учитывать наличие всех этих компонентов.

Кроме того, важно соблюдать дозировку - избыток азотных удобрений в июле может привести к чрезмерному росту плетей в ущерб созреванию ягод, а мякоть при этом станет менее сладкой и водянистой. Так что после начала наполнения плодов (где-то в начале июля) подкормка азотом обычно сводится к минимуму или полностью прекращается.

А для лучшего эффекта подкормки желательно сочетать с регулярным поливом теплой водой и избегать резких перепадов влажности почвы. В таких условиях растения сосредоточат силы на созревании урожая, и арбузы вырастут максимально сладкими.

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