'Пацан сказал – пацан сделал': Лавров обвинил США в провале переговоров в Анкоридже

В ответ на слова Рубио он предложил разобраться, "кто именно провалился".

США виноваты в провале "анкориджских договорённостей" между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Поводом стали слова госсекретаря США Марко Рубио, который после вчерашней встречи с Лавровым заявил, что прошлогодние переговоры Трампа и Путина в Анкоридже "не сработали". В ответ российский министр предложил разобраться, "кто именно провалился".

По словам Лаврова, Россия прибыла в Анкоридж, якобы имея на руках заранее переданные предложения США, одобренные Трампом. "Мы их взяли в работу, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились", – заявил он, добавив, что результатом Анкориджа стали согласованные и компромиссные позиции.

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"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были", – добавил он. Лавров также напомнил, что Трамп неоднократно называл эти предложения компромиссными, однако утверждал, что Зеленский сделает то, что ему предложат. Этого сделать не получилось, по словам Лаврова. Он возложил ответственность за это на Вашингтон.

По его словам, США заверяли, что Зеленский предпримет нужные шаги для урегулирования, но выполнить это не удалось. Лавров утверждал, что "высокомерный отказ" от предложений США якобы происходит из-за поставок оружия Украине, значительную часть которых обеспечивает сам Вашингтон.

При этом Лавров, конечно же, подчеркнул, что Россия не отказывалась от "политико-дипломатического урегулирования войны" в Украине. А потом и вовсе перешел к "пацанским цитатам", заявив, что в случае с анкориджскими договорённостями РФ выполнила принцип "пацан сказал – пацан сделал".

Другие новости о встрече Лаврова и Рубио

Ранее УНИАН сообщал, что США "готовы действовать", чтобы положить конец войне в Украине. "Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую возможную конструктивную роль, чтобы положить конец войне, и для этого потребуется нечто, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина", – заявил глава Госдепа после встречи с главой МИД РФ.

Кроме того, мы также отдельно рассказывали о том, что Лавров предъявил США претензии о поставках оружия в Украину. Согласно заявлению российского Министерства иностранных дел, Лавров на встрече "подчеркнул, что продолжать поставки оружия киевскому режиму недопустимо".

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