Центробанк РФ символически снизил учетную ставку на фоне ударов Украины

Инфляция, которую ЦБ пытается сдержать на протяжении всей войны, вновь резко ускорилась.

Центральный банк Российской Федерации лишь символически снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 14%, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики, который длится уже год. Это дает незначительное облегчение бизнесу, который переживает самый сложный период с начала полномасштабной войны против Украины, пишет Bloomberg.

Решение свидетельствует о том, что для российских чиновников риски для экономики в настоящее время несколько преобладают над опасениями по поводу инфляции. Все более частые украинские удары вглубь территории России усиливают давление на экономику, увеличивая расходы компаний и угрожая и без того слабому экономическому росту.

В то же время Центробанк оказался перед сложным выбором, поскольку инфляция, которую регулятор безуспешно пытается сдержать на протяжении всей войны, вновь резко ускорилась. Одной из причин стало стремительное подорожание топлива после волн атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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По данным Банка России, сезонно скорректированная текущая инфляция в июне в годовом исчислении ускорилась до 10,6% против 2% месяцем ранее. По информации Федеральной службы государственной статистики, цены на бензин в июне были на 20% выше, чем год назад. По состоянию на 20 июля годовая инфляция, по оценке Центробанка, составляла 5,9%.

Отмечается, что Украина почти ежедневно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. По данным EA Analytics, объемы переработки нефти в России в первой половине июля упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

Повреждения нефтеперерабатывающих заводов негативно сказались на оптовой торговле и грузовых перевозках, говорится в последнем обзоре экономических тенденций Банка России. Несмотря на заявления правительства и региональных властей об улучшении ситуации, инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,7% – самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Давление испытывают и российские финансовые рынки. Индекс MOEX Russia ранее в этом месяце опустился до минимума с октября 2022 года, а Министерство финансов России впервые с 2022 года приостановило проведение аукционов по размещению государственных облигаций. Дополнительным вызовом остается бюджетная политика: государственные расходы уже превышают запланированные объемы на фоне ускорения военных закупок.

Несмотря на это, в Центробанке ожидают, что российская экономика вернётся к росту уже во втором квартале после сокращения в предыдущие три месяца. Поддержку экономической активности, по мнению регулятора, обеспечивают увеличение государственных расходов, устойчивый потребительский спрос и дальнейший рост заработных плат.

Экономика России – последние новости

Экономика России практически перестала расти: за первые пять месяцев 2026 года ВВП страны увеличился лишь на 0,2%. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин призвал стимулировать инвестиции, однако крупнейшие компании РФ, напротив, массово сокращают капиталовложения из-за падения прибыли, высоких кредитных ставок и экономической неопределенности.

Центробанк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который за полгода достиг почти 6 триллионов рублей. В июне золотой запас Центробанка, пятый по величине в мире, сократился еще на 9,33 тонны, а с начала года "похудел" на 43,5 тонны.

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