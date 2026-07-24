Нацбанк укрепил гривню к евро: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом курс украинской валюты не изменился по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 50,96/50,98 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 июля вырос на 3 копейки и составил 45,04 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,52 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составил 51,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,78 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,99 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 15 копеек и составлял 51,45 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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