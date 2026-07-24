Россия ударила по Киевской области не 10 ракетами: Игнат раскрыл детали атаки

Почему на месте прилета скопилось столько людей, сейчас выясняется, поскольку в ВСУ это давно запрещено.

В ВСУ давно запрещено проведение публичных мероприятий с большим скоплением людей, поскольку это представляет опасность из-за атак России.

Об этом заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, правоохранительные органы должны выяснить, каким образом проводилось мероприятие в Киевской области.

"В ВСУ давно запрещено проведение публичных мероприятий, массовых собраний, скоплений людей, потому что это вопрос безопасности", – подчеркнул он.

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По его словам, в Украине продолжается война, Россия постоянно наносит удары по населенным пунктам. "Украина находится в состоянии войны, и соблюдать эти требования нужно в любое время – днем или ночью. А мероприятия следует планировать в соответствии с требованиями безопасности", – подчеркнул Игнат.

Чем Россия нанесла удар по Киевской области

Представитель Воздушных сил сообщил, что враг применил по Киевской области "высокоскоростную баллистику" с северного направления. Он добавил, что россияне нанесли удар тремя баллистическими ракетами. По его словам, в различных Telegram-каналах появлялась информация о 10 ракетах, но на самом деле было 3 ракеты, одну из которых удалось перехватить ПВО, а два попадания зафиксированы:

"А потом они ещё и запустили ракеты "Оникс" по югу. Не достигли целей, но всё же атака была".

Позже в Воздушных силах сообщили, что около 11:30 оккупанты нанесли удар по Киевщине, используя три баллистических ракеты Искандер-М/С-400 с севера. Одну ракету удалось перехватить, в то время как две другие попали в объект в Бучанском районе Киевской области.

Кроме того, сообщается, что уже через 15 минут враг атаковал Одесщину двумя противокорабельными ракетами "Оникс" из Крыма. Впрочем, Силам обороны удалось сбить их.

Также сообщается, что в период с 07:00 до 16:30 оккупанты запустили по Украине более 90 БПЛА, более трети из которых были реактивными. По состоянию на 16:30 Силы обороны сбили и подавили 81 такой беспилотник.

Игнат предупредил о новых ударах

По его словам, угроза сохраняется, поскольку Россия накопила ракеты и в ближайшие дни нужно максимально оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, понимая, что баллистика – это "очень быстро и опасно".

Удар по Киевской области

Как сообщал УНИАН, россияне нанесли удар по полигону в Украине во время выставки вооружения в Бучанском районе Киевской области. В настоящее время продолжается спасательная операция.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже известно о десятках пострадавших, есть погибшие. По его словам, продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей, а на месте работают все необходимые службы.

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