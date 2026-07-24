На выходных погода в Украине начнет меняться

Температура повысится, солнца станет больше, а дожди практически прекратятся.

На выходных, 25 и 26 июля, погода в Украине начнет измениться. Температура пойдет вверх и под конец недели столбики термометров покажут комфортные +23°...+27°, только на крайнем востоке будет свежее, а на юге и в Закарпатье воздух прогреется до +28°...+29°. Осадки практически прекратятся, солнца станет больше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +27°, ясно.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +22°, переменная облачность. В воскресенье ночью +14°, днем +27°, ясно.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +22°, переменная облачность. В воскресенье - ясно, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +12°...+23°. В воскресенье температура будет +13°...+25°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - ясно, +19°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +26°, переменная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+24°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°. В воскресенье температура составит +18°...+26°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +17°...+26°. В воскресенье +18°..+26°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +24°, переменная облачность, дождь.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь.

В Северодонецке завтра будет переменная облачность, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +17°, днем +22°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +9°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +21°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +11°, днем +26°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, дождь, температура до +20°. В воскресенье - ясно, температура +9°...+25°.

В Сваляве завтра ожидается переменная облачность и дождь, до +22°. В воскресенье - ясно, +10°...+25°.

В Затоке в субботу - переменная облачность, ночью +17°, днем +25°, дождь В воскресенье - ясно, температура +18°...+26°.

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