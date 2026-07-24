Как киевляне относятся к 'карточному Майдану': результаты опроса УНИАН

Кроме того, горожане высказались по поводу позиции Федорова в отношении новой должности.

24 июля в Киеве объявили о начале бессрочной акции в поддержку восстановления в должности министра обороны Украины Михаила Федорова.

В то же время сам экс-министр в комментарии СМИ заявил, что не согласится ни на какую должность, которую ему предложат власти, кроме поста министра обороны. УНИАН поинтересовался у киевлян, как они относятся к акциям и поддерживают ли позицию Федорова относительно его новой должности.

К участникам акции большинство опрошенных жителей столицы относятся положительно. В частности, отмечается сам факт возможности украинцев выражать свою позицию.

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"Люди имеют право выражать свое мнение, так почему бы и нет. Скорее положительно, чем отрицательно. Потому что, возможно, людей так услышат. Я не хочу поддерживать ту или иную политическую силу, но наш народ имеет право голоса. Пусть власть помнит, что они у нас наняты", - сказала одна из участниц опроса.

На вопрос о том, как власть должна реагировать на эти протесты, одна из опрошенных заявила, что необходимо восстановить Михаила Федорова в должности. Что касается его позиции по поводу другой должности, она отметила:

"Да, я с этим согласна. Поэтому нам нужно выходить на мирные митинги, пока Федора не вернут. Я думаю, если мы убедили уволить Сырского, то так (убедят Зеленского вернуть Федорова, - УНИАН). Люди для этого делают всё. И я уверена, что мы добьёмся своего".

В то же время один из опрошенных выразил скептицизм по поводу того, что Федорова восстановят в должности министра обороны.

"Я думаю, что этого будет достаточно, в принципе (отставки Сырского, - УНИАН)... Президент принимает решение. Поэтому не соглашается, да и не согласится", - сказал он.

В то же время некоторые опрошенные выразили возмущение позицией Федорова:

"Не может человек (Федоров, - УНИАН), занимающий такой пост, так себя вести", - сказал он. На вопрос о том, что Федоров отказался перейти на другую должность, он ответил: "Это я слышал, да. Не он выбирает, его должны выбирать. А то, что он говорит, это просто не по-мужски. Это девчонка".

В целом большинство опрошенных положительно относятся к проведению акций. Часть из них считает, что протесты должны продолжаться до тех пор, пока Федорова не восстановят в должности министра обороны Украины.

Что этому предшествовало

Ранее в Офисе президента сообщали, что Михаил Федоров продолжает переговоры с президентом Владимиром Зеленским о восстановлении его в должности министра обороны Украины. Сам Зеленский ранее заявлял, что предлагал Федорову "достойную должность во власти". Впрочем, по данным СМИ, это предложение было отклонено.

Впоследствии сам Федоров в беседе с журналистами отметил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме поста главы Минобороны. Обосновывая свою позицию, он отметил, что сегодня в государстве есть лишь три должности, которые реально определяют ход войны - это президент Украины, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

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