Можно ли добавить в салат уксус для уборки: в чем разница между видами уксусов

Уксус для уборки не рекомендуется употреблять в пищу.

Иногда можно среди советов по домашней уборке можно встретить рекомендацию использовать чистящий уксус. И может показаться, что речь идет об обычном столовом уксусе. Но, хотя это очень похожие продукты, между ними есть различия, и они не всегда взаимозаменяемы, пишет Southern Living.

Все виды уксуса содержат уксусную кислоту – химическое вещество, придающее им кислый вкус и резкий запах. Уксусная кислота также удаляет грязь и налет, что делает ее эффективным чистящим средством. И кулинарный, и чистящий уксус содержат разбавленный раствор уксусной кислоты, безопасный для использования в домашних условиях.

При этом чистящий уксус немного крепче. Современный столовый уксус содержит до 5% уксусной кислоты, а чистящий уксус – 6%. Этот процент делает чистящий уксус на 20% крепче. Чистящий уксус также может содержать примеси и добавки, не предназначенные для употребления в пищу.

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Столовый уксус является распространенным ингредиентом для маринования, он подходит для использования в салатах, например, из капусты. Но чаще в кулинарии используют красный и белый винный уксус, рисовый уксус, яблочный уксус или бальзамический.

Каждый из них имеет свой собственный аромат и вкусовой профиль. Например, бальзамический уксус добавляет насыщенную, сиропообразную кислинку глазури. Рисовый уксус придает блюдам из рыбы и риса мягкую кисло-сладкую нотку. Яблочный и винный уксус часто используются для придания пикантности заправкам, зелени и салатам.

Можно ли использовать чистящий уксус для еды

Иногда может возникнуть соблазн использовать такой уксус для консервирования или приготовления пищи, но это не лучшая идея. Уксус слишком концентрированный для использования в кулинарии и может содержать примеси, небезопасные для употребления. Используйте уксус для удаления жира и мыльного налета, известкового налета и придания блеска окнам. Также его можно использовать для глубокой очистки стиральной машины и смягчения белья.

Однако не забывайте, что это кислота. Во многих случаях лучше снизить концентрацию, используя смесь уксуса и воды в соотношении 50/50. Чистящий уксус не следует использовать на поверхностях, подверженных коррозии или образованию ямок, таких как натуральный камень, алюминий и чугун.

Можно ли использовать для уборки кулинарный уксус

Да, в целом это вполне возможно. Но в некоторых случаях это не рекомендуется. Например, сладкий бальзамический уксус может оставлять пятна на светлых поверхностях и липкий налет. Любой мутный нефильтрованный уксус создаст неприятный запах. Если вы все же хотите использовать уксус из своей кладовой для уборки, выбирайте дистиллированный столовый уксус.

Какие средства можно использовать для чистки чайника

Напомним, что уксус отлично помогает отчистить известковый налет внутри чайника. А кроме того, можно использовать яблочную кожуру, лимонную кислоту и даже кока-колу.

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