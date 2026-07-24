Блокада Ормузского пролива может обернуться глобальной экологической проблемой, - ученые

То, что растет на корпусах заблокированных судов, может распространиться по всему миру.

Война между США и Ираном продолжается уже почти пять месяцев. На протяжении этого периода Ормузский пролив находится в состоянии блокады. Как пишет The Times Of India, этот пролив является важнейшим в мире морским энергетическим узким местом, через которое ежегодно проходят энергоносители на сумму около 600 млрд.

Эксперты оценивают, что в Персидском заливе застряло около 1500 судов, а ещё несколько сотен - в соседнем Оманском заливе.

Согласно новому исследованию, то, что растет на корпусах этих судов, может распространиться по всему миру, когда торговля возобновится.

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"Команда предупредила, что тысячи коммерческих судов, которые месяцами стояли на якоре в Персидском/Аравийском заливе после закрытия Ормузского пролива, могут непреднамеренно спровоцировать масштабную инвазию морских чужеродных видов. В исследовании под названием "Закрытие Ормузского пролива может спровоцировать чрезвычайно масштабную биоинвазию" подчеркивается, что длительное пребывание на якоре приводит к накоплению на корпусах судов плотных колоний морских организмов, в частности водорослей, усоногих ракообразных, мидий и других беспозвоночных, которые могут быть перенесены по всему миру после возобновления торговли", - говорится в материале.

Такое явление в морской отрасли называют "биообрастанием" - накоплением морских организмов на погруженных в воду поверхностях, таких как корпуса судов и винты. Оно начинается с тонкого слоя микроорганизмов и слизи, а затем переходит в стадию водорослей, ракушек, мелких морских ракообразных и организмов, образующих панцири.

"Морские инвазивные виды оказывают глубокое экологическое и экономическое воздействие на побережья по всему миру, и их чрезвычайно трудно, если не невозможно, искоренить, когда они уже прижились. Это нарушение работы мирового судоходства влечет за собой множество последствий, а также незаметно создало идеальные условия для распространения тепловодных видов в новые порты", - объяснила биолог Кэролин Теполт.

Также сообщается, что в портах Персидского залива привлекают водолазов для очистки корпусов и винтов судов, прежде чем те смогут возобновить коммерческую деятельность. Стоимость очистки одного судна может вырасти аж на 60% и достичь около 8 тысяч долларов за судно, ведь операторы спешат покинуть Персидский залив.

"Раньше это всегда были лишь реалистичные сценарии катастроф. Но теперь мы стали свидетелями реального сценария катастрофы, а это означает, что теоретические риски превратились в практические", - заявил глава подразделения морского страхования в компании Allianz Юстус Гайнрих.

Ормузский пролив - последние новости

Как писал УНИАН, движение танкеров через Ормузский пролив остановилось из-за обострения кризиса в минувшие выходные. В частности, четыре судна пытались пройти пролив "по опасному маршруту", игнорируя предупреждения, а два из них "попали в аварию и были остановлены".

Также сообщалось, что катарское судно подверглось нападению в Ормузском проливе. Нападение произошло примерно в 8 морских милях (15 километрах) к востоку от Лимы (Оман).

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