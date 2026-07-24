Основательница Stolitsa Group Владислава Молчанова получила звание 'Мать-героиня'

Она воспитывает шестерых детей – троих сыновей и троих дочерей.

Киевской предпринимательнице и благотворительнице Владиславе Молчановой присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня". О получении государственной награды она сообщила на своей странице в Facebook.

Владислава Молчанова воспитывает шестерых детей – троих сыновей и троих дочерей. Все они проживают в Украине.

Молчанова выросла в семье ученых в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "биофизика", а в 2003 году основала девелоперскую компанию Stolitsa Group. Сегодня, вместе с литовской группой BT Invest, совладельцем компании является её сын Иван.

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По данным совместного рейтинга ЛУН и NV, в 2025 году Stolitsa Group возглавила список киевских девелоперов по объему введенного в эксплуатацию жилья.

В 2021 году по просьбе городских властей Владислава Молчанова выступила модератором подписания меморандума о достройке жилых комплексов обанкротившегося банка "Аркада", ведь из-за краха банка более 10 тысяч семей рисковали остаться без оплаченного жилья. По состоянию на июль 2026 года в рамках программы введено в эксплуатацию десять объектов (9 жилых домов и детский сад), инвесторам передано 3255 квартир, ещё 13 домов находятся на этапе строительства.

После начала полномасштабного вторжения Молчанова сосредоточила значительную часть своей деятельности на помощи Силам обороны. С апреля 2022 года Благотворительный фонд Владиславы Молчановой передал украинским защитникам помощь на сумму более 250 млн грн.

Комментируя получение звания, предпринимательница подчеркнула, что не воспринимает его исключительно как личную награду. По её словам, воспитание большой семьи – это ежедневный совместный труд родителей, старшего поколения, близких, друзей и коллег.

Отдельно Молчанова посвятила эту награду украинским матерям, которые во время войны рожают и воспитывают детей, работают, занимаются волонтерством, ждут родных с фронта и стараются сохранить для своих семей ощущение дома и безопасности.

"Сейчас именно материнство в Украине уже является тихим и очень настоящим героизмом, в котором нет громких слов, но есть любовь, выдержка и ответственность за будущее своих детей и своей страны", – отметила Владислава Молчанова.