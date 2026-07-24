Причастность Украины к падению российского Су-57: эксперт оценил реальность этой версии

Авиаэксперт склоняется к тому, что самолет упал из-за технического сбоя.

Версию о возможном украинском кибервмешательстве в управление российской системой ПВО, которое привело к аварии российского истребителя Су-57, нельзя отвергать, но на сегодняшний день подтверждений в ее пользу нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Это был бы не первый случай "дружественного огня", ведь российские системы и раньше сбивали собственные самолеты, поэтому такая вероятность существует, но ее подтверждения или опровержения на сегодняшний день нет", – подчеркнул он.

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При этом он добавил, что причина крушения, скорее всего, связана с техническими неисправностями самолета, и это может быть следствием тех санкций, которые более четырех лет применяются к РФ, ведь Су-57 нуждаются в западных компонентах, которые являются критически важными для производства этих платформ.

Долинце отметил, что в России количество Су-57 очень ограничено – менее двух десятков.

"Большинство специалистов сходятся во мнении, что данная платформа всё же относится к поколению 4++. Она более современна, чем некоторые западные самолеты 4+ поколения, но при этом имеет ряд компонентов и систем, которые не соответствуют 5 поколению", – рассказал авиаэксперт.

По его словам, эти самолеты практически не применялись в реальных боевых условиях. Он добавил, что это связано с тем, что Россия боится потери этих самолетов, поскольку это станет доказательством того, что современные комплексы ПВО, даже устаревших образцов, могут эффективно обнаруживать и сбивать эти самолеты.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 23 июля под Москвой разбился военный самолет. Аналитики отметили, что, вероятно, это Су-57Д. Они сделали такие выводы, основываясь на информации в открытом доступе. В частности, российские СМИ сообщили, что разбился именно истребитель Су-57. При этом Минобороны РФ подтвердило лишь потерю самолета, не указав его тип, но отметило, что речь идет об учебно-боевом самолете, пилот которого катапультировался.

На этом фоне журналисты пришли к выводу, что речь идет о Су-57Д – двухместной учебной версии этого истребителя.

Впервые этот самолёт поднялся в небо всего два месяца назад – 19 мая. И, вероятно, он ещё должен был проходить лётные испытания. На это может указывать и место аварии – недалеко от авиабазы "Кубинка". Хотя эта база не является испытательной, однако РФ время от времени использует её для таких задач.

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