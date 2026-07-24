Число погибших в результате российского удара по полигону возросло, – Кравченко

Генеральный прокурор сообщил, что возбуждено уголовное дело.

В результате удара РФ по полигону в Киевской области погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, по факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления. Также возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

"Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот – требует максимального профессионализма, осторожности и осознанности каждого шага", – сообщил Кравченко.

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Он добавил, что следствие должно установить, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены. А также, были ли надлежащим образом оценены риски в условиях военного положения.

Удар РФ по полигону: что известно

Напомним, по данным мониторинговых каналов, во время дневной атаки на столицу РФ применила более 10 баллистических ракет различных типов, а также "Цирконы". Сообщалось о работе ПВО в столице, а также о прилетах в Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар РФ, отметил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Он также подчеркнул, что ключевым приоритетом Украины является получение ракет "Пэтриот" от партнеров.

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