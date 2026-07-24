Какие старые процессоры все еще стоит покупать в 2026 году: названы 4 удачные модели

Некоторые модели 10-летней давности до сих пор обеспечивают достойную производительность в играх и повседневной работе, а на б/у рынке стоят копейки.

Многие считают, что процессоры восьми- или десятилетней давности уже не подходят для современных ПК. Однако это не всегда так. Некоторые модели по-прежнему обеспечивают достойную производительность в видеоиграх и повседневной работе, а на вторичном рынке стоят копейки.

Эксперт HowToGeek выделил четыре "устаревших" процессора, которые и в 2026 году остаются удачной покупкой, если понимать их ограничения.

Intel Core i7-8700 – хороший вариант для Windows 11

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Выпущенный в 2017 году Intel Core i7-8700 стал одним из первых массовых процессоров компании с шестью ядрами и 12 потоками. Даже спустя почти десять лет этого достаточно для большинства современных игр и задач.

Одним из главных преимуществ модели остается официальная поддержка Windows 11 – в отличие от первых процессоров AMD Ryzen. Чипсет также поддерживает память DDR4 и SSD с интерфейсом PCIe 3.0, которых по-прежнему вполне хватает для обычного использования.

По данным тестов Gamers Nexus, Core i7-8700K в паре с GeForce RTX 4090 выдает около 88 FPS в Starfield, 69 FPS в Baldur's Gate 3 и более 390 FPS в Rainbow Six Siege.

Ryzen 7 2700X – отличный бюджетный процессор для многозадачности

Ryzen 7 2700X появился в 2018 году и получил восемь ядер и 16 потоков. Благодаря этому процессор до сих пор уверенно справляется не только с играми, но и с тяжелыми рабочими задачами.

На вторичном рынке Ryzen 7 2700X можно найти примерно за 50 долларов, что делает его одним из самых выгодных вариантов для сборки недорогого игрового ПК. Единственным заметным недостатком остается сравнительно высокое энергопотребление – заявленный TDP составляет 105 Вт.

Ryzen 5 1600 – лучший выбор при минимальном бюджете

Несмотря на отсутствие официальной поддержки Windows 11, Ryzen 5 1600 остается интересным вариантом для максимально дешевой сборки. Сегодня этот 6-ядерный процессор можно приобрести всего за 20–25 долларов, при этом он способен обеспечить комфортную работу в браузере, офисных программах и киберспортивных играх.

Дополнительным плюсом является платформа AM4. В будущем пользователь сможет заменить процессор на более современные Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5700X3D без замены материнки и оперативной памяти. Если Windows 11 не требуется, эксперты советуют установить один из легких дистрибутивов Linux.

Intel Core i7-6700K – неожиданно хороший вариант для Linux

Core i7-6700K дебютировал еще в 2015-м году, но благодаря высокой производительности одного ядра и хорошему разгонному потенциалу способен удивить даже сегодня.

В игровых тестах разогнанный до 4,5 ГГц процессор показал впечатляющие результаты: 299 FPS в Valorant (1440p, максимальные настройки), 211 FPS в Counter-Strike 2 (1440p, низкие настройки), 58 FPS в Starfield (1080p, средние настройки) и 98 FPS в Cyberpunk 2077 (1080p, средние настройки).

Главный недостаток – отсутствие официальной поддержки Windows 11 и практически полное отсутствие возможностей для дальнейшего апгрейда платформы LGA 1151. Поэтому этот процессор чаще всего рекомендуют использовать в недорогих ПК с Linux.

Ранее эксперты назвали лучшие комбинации процессора и видеокарты для игрового ПК в 2026 году. Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К и 4К.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Мобильная RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди геймеров, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

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