Цвет и расположение желтых пятен на листьях томатов помогут определить причину проблемы.

Даже при хорошем уходе листья томатов могут внезапно покрыться желтыми пятнами, и игнорировать такой сигнал уж точно не стоит. Чем раньше удастся понять, что именно вызвало проблему, тем больше будет шансов сохранить растения здоровыми и не потерять урожай. Разберемся, что делать, если пожелтели листья на помидорах, и как понять, с чем это связано.

Почему у томатов желтеют листья - возможные причины

Чтобы томаты хорошо росли и давали богатый урожай, им, как, в общем-то, и другим растениям, необходимы солнечный свет, регулярный полив, рыхлая почва и хорошая циркуляция воздуха. Если эти условия нарушаются, растения становятся более уязвимыми перед болезнями и вредителями - которые и дают о себе знать через пятна на листьях.

Причем если на ваших посадках желтеют листья - помидор не обязательно уже чем-то заражен: таким же образом может проявляться, например, недостаток или избыток некоторых элементов. Так что прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно внимательно осмотреть растение.

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Одна из самых распространенных причин, по которой желтеют листья на помидорах – альтернариоз. Болезнь начинается с нижних листьев: на них появляются бурые пятна с желтой каймой, затем листья полностью желтеют, засыхают и опадают. В итоге без лечения заболевание может значительно снизить будущий урожай.

Похожим образом развивается и септориоз - при нем листья покрываются множеством мелких серых или бурых пятен с желтым ореолом. Эта болезнь особенно быстро распространяется в сырую погоду, при загущенных посадках и плохом проветривании.

Кроме того, желтые точки могут появляться и из-за паутинного клеща. Этот мелкий вредитель питается соком растений, из-за чего листья постепенно теряют окраску. При сильном поражении на нижней стороне листьев можно заметить тонкую паутину, а сами кусты начинают преждевременно засыхать.

О чем говорят желтые пятна на листьях томатов - как спасти растения

Впрочем, иногда причина вовсе не в болезнях. Так, например, нехватка магния вызывает пожелтение между жилками старых листьев, дефицит азота приводит к равномерному пожелтению всей нижней листвы, а недостаток железа сначала проявляется на молодых листьях и лишь в крайнем случае переходит на старые.

К тому же не менее опасны и ошибки в уходе. В частности, если на посадках только недавно пожелтели листья - помидор не нужно заливать водой, считая, что это его "вылечит". Как раз наоборот - избыточный полив, попадание воды на листья, слишком плотная посадка и высокая влажность создают идеальные условия для развития инфекций.

Так что прежде чем начинать лечение, важно определить причину проблемы. При грибковых заболеваниях пораженные листья нужно сразу удалить и вынести с участка, а затем обработать растения подходящим фунгицидом. Если виноват паутинный клещ, понадобятся специальные препараты "акарициды". А при нехватке питательных веществ - вносите комплексные удобрения с необходимыми микро- и макроэлементами.

В целом, чтобы подобные проблемы возникали реже, поливайте томаты только под корень, мульчируйте почву, а также регулярно подвязывайте и пасынкуйте растения. Такие простые меры заметно снижают риск заболеваний и помогают сохранить урожай.

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