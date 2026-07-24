Черноморский циклон в Украине: синоптик рассказал, как он изменит погоду

Этот циклон будет влиять на погоду в восточных и южных областях.

25 и 26 июля в Украине ожидается умеренно теплая погода, местами с дождями и грозами. Об этом на"Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

В то же время восточные и южные регионы страны будут находиться под влиянием компактного черноморского циклона. Поэтому здесь ожидается переменчивая и дождливая погода с порывистым ветром и невысокими температурами.

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Погода 25 июля

На западе страны ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем возможны кратковременные грозовые дожди. Температура ночью +8…+13 °С, днем +20…+25 °С.

На севере днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью термометры покажут +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

В центральной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер днем 7–12 м/с. Температура ночью +12…+17 °С, днем +23…+28 °С.

На юге в субботу ожидается погода без значительных осадков, только в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.

На востоке днём и вечером пройдут сильные дожди и грозы, только в Харьковской области без значительных осадков. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +13…+18 °С, днём нагреется до +25…+30 °С.

Погода 26 июля

В западных областях в течение суток будет малооблачная и спокойная погода, без осадков, только ночью и утром местами возможен туман. Температура ночью +11...+16 °С, днем потеплеет до +26...+31 °С.

На севере ожидается переменная облачность, без осадков. Термометры покажут ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

В центральных областях ожидается погода без осадков. Только в Днепропетровской области, а также на востоке Полтавской области днем пройдут дожди, местами сильные. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +14…+19 °С, днём +24…+29 °С.

На юге погода ожидается довольно контрастной. В Одесской и Николаевской областях осадков не предвидится, а воздух прогреется до +26...+31 °С. В Крыму и Приазовье под влиянием южного циклона пройдут грозовые дожди, местами сильные. Температура днем +23…+28 °С.

На востоке Украины также будет переменная и дождливая погода под влиянием циклона с юга. Местами осадки могут быть значительными. Ветер 7–12 м/с, утром и днём порывы 15–20 м/с. Температура ночью +13…+18 °С, днём +25…+30 °С.

Погода в Украине меняется

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что будет с погодой в Украине в дальнейшем.

Так, на выходных температура несколько повысится, но местами будут идти дожди. 27 июля станет жарко, но уже 28 и 29 числа температура снова снизится. На начало августа она прогнозирует новую жару.

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