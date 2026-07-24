Не по полигону: Игнат сказал, куда попали российские ракеты в Киевской области

Объект, в который попал снаряд, не имеет никакого отношения к ВСУ.

Место, где в результате попадания российских ракет погибло не менее 10 человек и 100 получили ранения, не является военным полигоном, это – частный спорткомплекс.

Об этом в эфире "День.LIVE" сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В частности, его попросили объяснить, где проходило мероприятие, которое было анонсировано в соцсетях и собрало большое количество посетителей. По словам Игната, объект, в который попал снаряд, не имеет никакого отношения к ВСУ.

"Это – не полигон. Это – частный спортивный центр, не имеющий отношения к военным", – подчеркнул представитель ВВС ВСУ.

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Он добавил, что действия организаторов мероприятия будут оценивать правоохранительные органы.

Чем обстреливали Украину

Как уточнил Игнат, сегодня днем россияне атаковали Украину пятью ракетами разных типов: тремя баллистическими был нанесен удар по Киевской области, а двумя противокорабельными ракетами "Оникс" – по Одесской.

"Одну из ракет, "Искандер", удалось перехватить противовоздушной обороне. И две другие "Ониксы" по югу тоже не нанесли ущерба – не достигли целей, которые ставил перед собой противник. К сожалению, в Киевской области зафиксировано попадание двух ракет…", – отметил Игнат.

Удар по Украине 24 июля

Как писал УНИАН, сегодня, 24 июля, оккупанты нанесли удар по Бучанскому району Киевской области во время выставки вооружения.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что в результате атаки погибли 10 человек, ещё около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за военные преступления.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

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