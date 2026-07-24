Газа всем не хватит: Европа рискует 'замерзнуть' зимой

Великобритании и ЕС грозит стремительный рост цен на газ и электроэнергию и, как следствие, экономический спад.

Глобальная борьба за сжиженный природный газ (СПГ) грозит разрушить стратегию Европы, которая заключалась в отложении зимних закупок до открытия Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

Запасы газа в Европейском Союзе заполнены чуть более чем на 54%, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в 70% и меньше целевого показателя блока на 1 ноября в 80%. При этом Европа значительно отстает от привычных темпов накопления запасов – текущие поставки примерно на 27% ниже необходимого прошлогоднего уровня.

Прошлой зимой правительства и энергетические компании считали, что могут позволить себе отложить пополнение запасов, даже несмотря на то, что их уровень упал до самого низкого с 2022 года. Скачок цен на газ после начала войны с Ираном в конце февраля затруднил обоснование закупок. Трейдеры рассчитывали, что дипломатия в конечном итоге возьмет верх и поставки через пролив – через который проходит пятая часть поставок СПГ – возобновятся.

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Спустя почти пять месяцев эта ставка выглядит рискованной. Боевые действия на Ближнем Востоке вновь разгорелись, цены на газ близки к самому высокому уровню с начала конфликта, а Европа значительно отстает от своих обычных темпов накопления запасов. Азиатские покупатели – от Китая до Пакистана – скупают доступные партии СПГ, чтобы заменить утраченные катарские поставки, фактически отбирая грузы у Европы.

Мало кто сомневается, что Европа обеспечит достаточное количество топлива на зиму. Больший риск – это стоимость. Поэтому главный вопрос – смогут ли домохозяйства и промышленность пережить еще один скачок счетов за отопление и электроэнергию всего через несколько лет после последнего энергетического кризиса в регионе.

Возобновление поставок СПГ через Ормузский пролив остается отдаленной перспективой, поскольку экспорт фактически остановлен после атаки на катарское судно около двух недель назад. Надежды на дипломатический прорыв угасли, и президент США Дональд Трамп уже угрожает бомбардировать мосты и электростанции в Иране.

Экономические последствия будут значительными. По оценкам аналитиков, если Ормузский пролив останется закрытым до сентября, стремительный рост цен на газ и электроэнергию может привести к сокращению экономики Великобритании и ЕС к концу года.

Европа проигрывает борьбу за СПГ азиатским покупателям

Катар – второй по величине экспортер СПГ в мире – готовится к длительным перебоям. Европа не сможет рассчитывать на поставки катарского газа в преддверии отопительного сезона.

Между тем азиатские покупатели, которые в прошлом году получали около четверти своего СПГ из Персидского залива, ищут поставки из других источников, оставляя Европе меньше альтернатив. Пакистан, Бангладеш и Индия закупают спотовые партии по одним из самых высоких цен за последние годы. Япония, Южная Корея и Тайвань наращивают производство электроэнергии на газе. Китай, крупнейший в мире импортер СПГ, также возвращается на рынок, увеличивая объемы импорта из года в год.

Кроме того, ЕС обязался прекратить импорт СПГ из России к январю 2027 года, отказавшись от одного из своих основных источников поставок. Доля кремлевского топлива составляла 17% поставок в Европу с января по июнь этого года, как показывают данные судоходства.

В последний раз Европа сталкивалась с подобными трудностями при восстановлении своих запасов вскоре после того, как Россия ограничила поставки газа по трубопроводам в 2022 году. Регион пережил ту зиму во многом благодаря исключительно мягкой погоде, но рассчитывать на её повторение – рискованная ставка.

Запасы газа в ЕС – главные новости

Евросоюз может войти в следующий отопительный сезон с самым низким уровнем запасов газа как минимум за последние 15 лет. Это создает риск роста цен на "голубое топливо" для бизнеса и домохозяйств зимой.

В Черном море у побережья Румынии завершили установку морской производственной платформы для разработки месторождения природного газа Neptun Deep. Его запасы оцениваются примерно в 100 млрд кубометров – однако добыча начнётся не раньше 2027 года.

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