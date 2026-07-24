Жеваго пытается оказать давление на судей с помощью сотрудников Полтавского ГОКа, – Голобуцкий

Бизнесмен Константин Жеваго, в отношении которого введены санкции, пытается использовать работников Полтавского ГОКа для оказания давления на судей, которые 27 июля в Харькове будут рассматривать законность возбуждения дела о банкротстве комбината.

Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге на Цензор.Нет.

По его информации, работников предприятия планируют на автобусах привезти к зданию суда для создания массового присутствия.

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"Цель очевидна – создать толпу у здания суда и оказать давление на судей", – написал Голобуцкий.

Политолог подчеркнул, что людей собираются везти в Харьков, который находится под постоянными российскими обстрелами, в то время как сам Жеваго остается во Франции.

Речь идет о деле №917/932/25. Хозяйственный суд Полтавской области 24 февраля открыл производство по заявлению ООО "Макси Капитал Групп", признав требования кредитора к ПГЗК на сумму 4,73 млрд грн. Комбинат обжаловал это решение. Рассмотрение апелляции назначено на 27 июля.

По мнению Голобуцкого, сохранение процедуры банкротства может дать предприятию шанс изменить убыточную модель работы и выйти из-под влияния Жеваго.

"Да, слово "банкротство" звучит угрожающе. Но сегодня именно эта процедура дает шанс спасти предприятие, фактически отстранив от управления Жеваго, который довел одно из лучших предприятий Украины до критического состояния", – отметил политолог.

По его словам, ключевой проблемой ПГЗК являются отношения с материнской компанией Ferrexpo AG. Комбинат производит железорудные катуны и концентрат, продает их швейцарской структуре, а та реализует продукцию конечным покупателям. Голобуцкий утверждает, что с 2022 года Ferrexpo AG не рассчитывается по контрактам в полном объеме. По данным отчетности предприятия, задолженность перед ПГЗК превышает $620 млн.

"Проще говоря: продукцию производят в Полтавской области, а деньги остаются за рубежом", – написал Голобуцкий.

Он также напомнил о финансовых проблемах самой Ferrexpo. Торговля её акциями на Лондонской фондовой бирже приостановлена с 1 мая. По состоянию на 17 апреля компания сообщала о примерно $17 млн доступных средств и необходимости привлечь не менее $100 млн нового капитала.

Отдельно политолог обратил внимание на контракты комбината со связанными подрядчиками. В качестве примера он привел ООО "Феррострой", зарегистрированное по тому же адресу, что и ПГЗК. По приведенным Голобуцким данным, годовая выручка компании выросла с около 800 млн грн до войны до более чем 2,5 млрд грн, тогда как доход самого комбината сократился почти втрое.

"Это выглядит не как обычная хозяйственная деятельность, а как финансовая аномалия. Комбинат беднеет, а связанный подрядчик зарабатывает", – заявил он.

Голобуцкий также сослался на дело о взятке бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. В июне САП передала в суд обвинительный акт в отношении Жеваго. По версии следствия, бизнесмен предоставил $2,7 млн за решение по делу, связанному с ПГЗК.

По мнению политолога, процедура банкротства позволила бы проверить договоры комбината, добиться возврата дебиторской задолженности и прекратить сотрудничество со структурами, которые зарабатывают за счет предприятия.

"Полтавский ГОК – это не Жеваго. Это тысячи работников, их семьи, город Горишние Плавни и одно из крупнейших промышленных предприятий Украины. Комбинат не должен оставаться заложником человека, который является основной причиной этого кризиса", – подытожил Голобуцкий.

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