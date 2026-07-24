В Румынии F-16 впервые сбил дрон, залетевший в воздушное пространство страны

В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Утром 24 июля пилот румынского самолета F-16 сбил неизвестный беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Об этом на своей странице в X сообщил президент страны Никушор Дан.

"Эта территория была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска. В настоящее время группы соответствующих ведомств осматривают место происшествия, чтобы выяснить все подробности инцидента", – написал он.

Нарушения воздушного пространства европейских стран

Отметим, что это не первый случай, когда БПЛА нарушают воздушное пространство европейских стран. В частности, ранее в аналитическом отчете Международного института стратегических исследований (IISS) сообщалось о том, что дроны РФ могли в течение 18 месяцев проводить скоординированную кампанию наблюдения за ядерными объектами в ряде стран-членов НАТО.

Видео дня

В частности, отмечалось, что российские дроны чувствовали себя "безнаказанно" в воздушном пространстве стран НАТО, поскольку государства не могли перехватить ни один из них.

В то же время в Литве ранее сообщили, что Вильнюс располагает информацией о планах РФ атаковать инфраструктуру страны. Среди целей, которые назывались, – энергетика и транспорт страны. При этом информации о том, когда и где именно состоятся атаки, нет.

Вас также могут заинтересовать новости: