Китай ответил на санкции ЕС: 14 компаний остались без критических технологий, - Reuters

В список европейских компаний, подпадающих под санкции Китая, вошли немецкая Rheinmetall и польская Vigo Photonics.

С 24 июля Китай запрещает экспорт товаров двойного назначения 14 компаниям из Европейского Союза. Это ответ Пекина на новый пакет санкций ЕС против России, пишет Reuters.

Евросоюз 23 июля принял 21-й пакет санкций против России. По данным Министерства торговли Китая, под этот пакет попали 14 предприятий Китая и Гонконга. В ответ Пекин немедленно запретил поставки товаров двойного назначения 14 европейским компаниям. В список европейских компаний, подпадающих под санкции Китая, вошли немецкий производитель автомобильной и военной техники Rheinmetall и польская электронная компания Vigo Photonics.

В ведомстве также отметили, что иностранным организациям и физическим лицам запрещено передавать или поставлять этим компаниям товары двойного назначения китайского происхождения. В то же время китайские экспортеры в исключительных случаях могут подавать заявки на получение разрешения. Речь идет о программном обеспечении и технологиях, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. К этой категории относятся, в частности, отдельные редкоземельные элементы, необходимые для производства дронов и микросхем.

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Обычно список экспортного контроля Пекина касался прежде всего американских и японских компаний. Но в апреле Китай включил в него семь европейских компаний из-за поставок оружия Тайваню. Это был редкий случай, когда санкции, связанные с тайваньским вопросом, коснулись именно европейских структур.

В целом ЕС добавил в список компаний, подпадающих под более жесткие экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, 51 новую организацию, среди которых есть и компании из Китая. Причиной стала поддержка военно-промышленного комплекса России.

Санкции против РФ – главные новости

24 июля сообщалось, что Сенат США уже на следующей неделе может проголосовать за пакет санкций против России, который еще при жизни инициировал покойный сенатор Линдси Грэм.

23 июля стало известно, что послы стран Евросоюза достигли политической договоренности по 21-му пакету санкций против России. По словам двух европейских дипломатов, пакет предусматривает замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть, а также годовое исключение, позволяющее перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны с автоматическим продлением действия.

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