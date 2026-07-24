У берегов Румынии пострадало судно с углем, которое следовало из США в Украину

Одной из возможных причин называют морскую мину.

Сегодня ночью в Черном море, у берегов Румынии, по всей видимости, взорвалось судно, которое следовало с углем из США в Украину. Как сообщает румынский департамент по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 24 июля поступило сообщение об инциденте на борту торгового судна Christiana B, находившегося в Черном море.

Согласно информации, обнародованной через Морской координационно-спасательный центр (MRCC) при Морской администрации Румынии, судно под флагом Либерии перевозило уголь из Норфолка (США) в Украину. На момент инцидента оно находилось в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 22 морских милях к юго-востоку от населенного пункта Сфинту-Георге.

Экстренный вызов был передан по международному морскому каналу связи - экипаж сообщил о повреждении судна и обратился за помощью. На тот момент имелась информация о возможной необходимости эвакуации моряков, отметили в департаменте.

Видео дня

После получения сообщения румынские службы задействовали предусмотренные механизмы реагирования. Морской координационно-спасательный центр координировал операцию, а в район происшествия были направлены спасательные суда SAR APOLLO и SAR ARTEMIS, принадлежащие Румынскому агентству по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM). Кроме того, для оценки ситуации в район инцидента вылетел вертолет Генерального инспектората авиации Министерства внутренних дел Румынии.

По словам капитана судна "Christiana B", в результате инцидента никто не пострадал, необходимость в эвакуации экипажа отпала. Сообщается, что судно способно самостоятельно продолжить движение к побережью, где планируется провести технический осмотр и ремонт.

Предварительная оценка показывает, что повреждения грузового трюма № 6 могли быть вызваны ударом морского беспилотника или взрывом морской мины.

Инциденты в море - что известно

Напомним, на днях судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом, следовавшее из Египта в Украину, подверглось нападению примерно в 20 морских милях (40 км) от побережья Румынии. Трое членов экипажа получили ранения.

Спасатели эвакуировали экипаж и направили к месту происшествия буксир, чтобы убедиться, что судно не дрейфует и не создает опасности для судоходства. По словам президента страны Никушора Дана, инцидент, скорее всего, связан с войной, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: