Дизель в Украине резко подорожал за сутки: как изменились цены на АЗС

Дизельное топливо стало лидером по темпам роста цен на украинских АЗС.

Стоимость топлива в Украине продолжает расти. Больше всего за последние сутки подорожало дизельное топливо, средняя стоимость которого выросла более чем на 2 гривни и впервые за долгое время превысила 85 гривень за литр, свидетельствуют данные портала Минфина.

За сутки дизельное топливо подорожало на 2,23 грн, или 2,69% – до 85,23 грн за литр. Это самый большой суточный рост среди всех основных видов топлива.

В то же время продолжает дорожать и бензин. Наибольший рост продемонстрировал бензин марки А-92, средняя цена которого увеличилась на 1,84 грн (+2,44%) – до 77,21 грн за литр.

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Бензин А-95 подорожал на 1,05 грн (+1,33%) и теперь стоит в среднем 80,08 грн за литр. При этом А-95 премиум подорожал на 86 копеек (+1,04%) – до 83,73 грн за литр.

Кроме того, автомобильный газ также подорожал, хотя и значительно медленнее. За сутки он подорожал на 27 копеек (+0,66%) – до 41,27 грн за литр.

Цены на АЗС в Украине – последние новости

23 июля сообщалось, что средняя стоимость бензина А-95 премиум в Украине выросла на 59 копеек – до 82,87 грн за литр (+0,72%). Бензин А-95 тогда подорожал на 63 копейки – до 79,03 грн за литр (+0,80%). Цена бензина А-92 увеличилась на 30 копеек и достигла 75,37 грн за литр (+0,40%). Дизельное топливо в четверг подорожало на 1,30 грн и в среднем стоило 83 грн за литр (+1,59%).

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что стоимость топлива в Украине может приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр уже в течение двух недель. Причиной эксперт назвал стремительное подорожание на оптовом рынке и риски поставки топлива морским путем.

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