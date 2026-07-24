Цымбалюк оценил 'Одиссею' Нолана после критики и 'полярных' отзывов

Фильм раскритиковали за искажение первоисточника.

Известный украинский актер и герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк высказался о новом фильме знаменитого режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" по мотивам поэмы Гомера. Своим мнением он поделился в Instagram в stories после просмотра картины.

"Это – вау, друзья! Очень глубокая трансляция вечной истории Гомера, уже десятки раз экранизированная. Нолан – эстет, перфекционист, мастер масштаба, мастер атмосферы… Это нереально красиво!" - написал Цымбалюк, который перед просмотром встречал "очень полярные" отзывы о картине.

По его словам, в картине заложены "титанические смыслы".

Видео дня

"Важная и, к большому сожалению, очень актуальная антимилитаристская работа. Сразу хочется провести параллель: только часть ветеранов Второй мировой говорили, что это совсем не "большая победа", а настоящая трагедия для человечества..." - отметил актер.

Отдельно Цымбалюк отметил безупречную игру актеров Мэтта Деймона и Роберта Паттинсона. В целом, судя по всему, "Одиссею" Нолана Цымбалюк добавил в список любимых фильмов.

"Кино буквально изобилует сценами, от которых невозможно оторваться. И каждая из них несет философскую основу. Каждая аллегория имеет значение. Очень сильная вещь в копилку к "Бэтмену", "Оппенгеймеру", "Престижу" и "Интерстеллару", - указал актер.

Напомним, ранее УНИАН писал, что "Одиссея" Нолана нарвалась на критику за искажение первоисточника.

Вас также могут заинтересовать новости: