Эксперт объяснил, почему современные автомобили быстрее ржавеют и что делать, чтобы этого избежать.

Многие водители до сих пор считают, что коррозия – проблема исключительно старых автомобилей, однако ржавчина все чаще появляется и на относительно новых моделях. Мастер по кузовному ремонту Nesemos Veteran Auto Hub рассказал в комментарии УНИАН, почему современные автомобили стали менее устойчивыми к коррозии, какие марки машин ржавеют быстрее и как защитить кузов во время эксплуатации.

Почему гниет кузов автомобиля – основные причины

По словам мастера, главная причина коррозии – повреждение антикоррозионного слоя в результате ДТП, царапины до металла, сколы и т. п., а также воздействие влаги как изнутри, так и снаружи автомобиля.

Из-за повреждения краски или заводского покрытия влага проникает к металлу, и даже восстановленный после аварии автомобиль рискует заржаветь, если его не обработали должным образом:

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"Коррозия часто появляется на порогах, в скрытых полостях кузова и других труднодоступных местах – именно там скапливаются грязь, соль и влага, которые создают идеальные условия для разрушения металла".

В салоне, как отметил специалист, самым уязвимым местом является днище, особенно если под ковриками регулярно скапливается вода.

При этом наибольшая опасность, по его мнению, заключается в том, что будет, если ездить на гнилой машине и не принимать никаких мер: в таких условиях ржавчина может распространяться годами, безвозвратно портя металлические детали и увеличивая стоимость ремонта.

Какие машины чаще всего гниют, а какие – реже всего

Еще одной причиной распространения коррозии эксперт назвал качество самого металла и покрытия кузова. Примерно с 2010 года, по его наблюдениям, производство заметно подешевело – в новых машинах стали использовать более тонкий металл и менее качественный слой внешнего покрытия.

Эта тенденция, как уточнил мастер, коснулась практически всех марок, и исключение составляют разве что премиум-автомобили. В то же время, если и выбирать, какие марки машин меньше всего гниют, то, исходя из собственного опыта, он выделил Volvo:

"Это сильно зависит от возраста машины и качества антикоррозионной защиты, однако, по моему опыту, автомобили Volvo – при условии отсутствия ДТП в истории – наиболее устойчивы к коррозии".

Чтобы не приобрести автомобиль со скрытой ржавчиной, по совету специалиста, стоит осмотреть машину в ключевых местах – это задние арки, пороги, стаканы амортизаторов, лонжероны и днище. При этом для осмотра днища желательно снять коврик салона, ведь именно там чаще всего скрывается незаметная коррозия.

В целом, риск скрытой ржавчины, по его мнению, значительно выше у затопленных автомобилей и тех, что побывали в ДТП: если такие машины не обработали антикоррозионной защитой во время восстановления, со временем ржавчина проявится даже тогда, когда кузов снаружи выглядит безупречно.

Чем обработать кузов автомобиля, чтобы он не ржавел

Чтобы уберечь автомобиль от ржавчины, важно не только регулярно мыть кузов, но и уделять внимание его скрытым полостям, следя за тем, чтобы там не скапливалась влага. В частности, мастер рекомендует проводить антикоррозионную обработку не реже двух раз в год – весной и осенью.

Особенно тщательно, по его мнению, следует обрабатывать пороги, двери и задние крылья: для этого обычно снимают внутреннюю обшивку, очищают полости от пыли, продувают их, а затем наносят защитное антикоррозионное средство.

Не менее важно следить за состоянием салона – в частности, чтобы под ковриками не скапливалась вода. Если влага все же появилась, специалист посоветовал как можно быстрее удалить её и хорошо просушить автомобиль, ведь именно такие условия способствуют коррозии днища и порогов.

Что касается того, чем обработать дно машины, чтобы не гнило, он отметил следующее:

"Мелкие царапины и сколы нужно сразу заделывать лаком или специальным составом, а для небольших повреждений подойдет даже обычный лак для ногтей. Главное – не допустить попадания влаги на металл".

Таким образом, зная, что делают, чтобы машина не гнила, вы не только сможете продлить срок службы ее кузова, но и снизите риск дорогостоящего ремонта в будущем.

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