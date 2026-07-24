Нежный желейный десерт из банана и ряженки готовится всего за 5 минут.

Рецепты простых сладостей пользуются популярностью среди тех, кто не хочет часами стоять у плиты. Одна украинка придумала гениальный легкий десерт за 5 минут, для приготовления которого понадобится лишь три ингредиента. Она показала, как сделать воздушное желейное суфле с бананом. Блюдо не требует ни плиты, ни духовки, а также отлично освежает в жару.

Быстрое банановое суфле с желатином и ряженкой

Простым десертом из минимума продуктов поделилась в Threads фудблогер под ником kozina_food0. Украинка приготовила банановое суфле в порционных креманках. Блюдо готовится быстро и просто, не содержит сахара и оказалось легким для желудка. Этим рецептом поделились сотни пользователей соцсети.

Чтобы сделать простой десерт без выпечки, вам понадобятся следующие ингредиенты:

три банана;

пятьсот граммов ряженки;

двадцать граммов желатина.

Также подготовьте блендер и отдельные порционные формы.

Готовится такой быстрый десерт к чаю за 5 минут, не считая времени на застывание в холодильнике.

Желатин залейте 50 граммами холодной воды и оставьте набухнуть на пару минут. В большой миске взбейте ряженку с бананами до однородности. Фрукты желательно брать переспевшие, поскольку они самые ароматные. Сахар в этот простой десерт не добавляется - бананы и так дадут необходимую сладость. Но если любите более сладкие блюда, можно всыпать две столовые ложки подсластителя.

Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, чтобы он стал жидким. Добавьте в миску с банановой смесью и ещё раз перебейте до однородности. Разлейте массу по отдельным формам и оставьте в холодильнике на один-два часа, чтобы она застыла.

На этом десерт готов - наслаждайтесь воздушным суфле. При желании блюдо также можно украсить. Блогер предложила посыпать его кокосовой стружкой или тертым шоколадом.

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