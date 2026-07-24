Денег на повышенные выплаты военным может хватить лишь до конца августа, – депутат

По его словам, Минобороны перераспределило средства, чтобы рассчитаться с производителями оружия.

Средств на повышенные выплаты украинским военнослужащим может хватить только до конца августа. Об этом заявил Вадим Ивченко, народный депутат от партии "Батькивщина", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эфире Radio NV.

"Деньги на обеспечение военнослужащих есть только до конца августа", – сказал депутат.

Он объяснил это тем, что экс-министр обороны Михаил Федоров перераспределил бюджетные средства, смешав статьи расходов – социальное обеспечение военнослужащих и оплату контрактов производителей оружия.

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"Я вам расскажу, откуда Федоров взял эти средства. Во-первых, Федоров выделил авансы производителям оружия – 70%. А 30%, которые непосредственно находились в казначействе на выполнение контрактов со всеми производителями оружия, он потратил. Что он сделал дальше? Он взял еврокредит. Первый транш еврокредита был потрачен на выплату 30% тем компаниям, которые получили контракты в январе, в феврале и так далее… У нас была задержка, чтобы вы поняли, когда компании выполнили контракты в начале июня, а они еще не могли получить оплату за свои контракты", – заявил Ивченко.

По его словам, "средства, которые шли на социальное обеспечение, на заработную плату, были потрачены на авансы по новым контрактам". Он подчеркнул, что если нет денег, то "не нужно экспериментировать с теми, которые уже утверждены в бюджете".

Выплаты военным – последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале июля Кабинет министров Украины расширил возможность получения выплат в размере 50 тысяч гривен в месяц для военнослужащих, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении.

Выплату смогут получить также полицейские и сотрудники службы гражданской защиты, находившиеся в российском плену. Это защитники и защитницы, нуждающиеся в стационарном лечении более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья.

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