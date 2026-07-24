Вышел трейлер криминального экшна 'Мотор Сити' со звездой фильма 'Ричер' (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 6 августа 2026 года.

Вышел украинский трейлер криминального экшн-триллера "Мотор Сити" (Motor City), главную роль в котором исполнил звезда сериалов "Ричер" и "Титаны", а также фильма "Машина войны" Алан Ричсон.

События фильма происходят в Детройте в 1970-х годах. Бывший рейнджер Джон Миллер наконец находит любовь всей своей жизни и оставляет опасное прошлое позади. Но когда влиятельный криминальный босс похищает его невесту, а самого Джона сажает за решетку за преступление, которого он не совершал, закон перестает иметь значение. Вырвавшись из ловушки, Миллер начинает безжалостную войну против тех, кто разрушил его жизнь.

Также в фильме снялись Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Виноваты звезды", "Мизантроп", "Феррари"), Бен Фостер ("Люди Икс: Последняя битва", "Поезд в Юму", "Механик", "Warcraft: Начало"), Пабло Шрайбер ("13 часов: Тайные воины Бенгази", сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Американские боги", "Хало") и другие.

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Режиссером картины выступил американец Потси Пончироли ("Старик Генри", "Жадные люди").

Мировая премьера "Мотор Сити" состоялась еще на Венецианском кинофестивале осенью 2025 года.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 65% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 6 августа 2026 года.

Напомним, в этом году в кинотеатрах Украины покажут еще один фильм с Аланом Ричсоном – комедийный экшн "Курьер".

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