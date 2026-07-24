Сердце и глаза скажут спасибо: как кукуруза действует на организм

Свеже сваренный початок молодой кукурузы является хорошим источником энергии.

Регулярное употребление кукурузы может улучшить пищеварение, повысить уровень энергии и поддержать здоровье сердца благодаря содержанию клетчатки и питательных веществ. Однако, пишет Very Well Health, следует внимательно выбирать продукты из кукурузы, поскольку ультрапереработанные варианты могут иметь негативные последствия.

Кукуруза богата клетчаткой, которая способствует пищеварению. Однако способ приготовления кукурузы может влиять на ее усвояемость. Людям с синдромом раздраженного кишечника некоторые виды кукурузы могут казаться более трудными для переваривания.

Кроме того, необработанная кукуруза богата сложными углеводами. Она обеспечивает организм длительной энергией и этим отличается от рафинированной или подслащенной кукурузы.

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Цельная кукуруза также содержит калий и магний, которые помогают контролировать кровяное давление. Кукуруза содержит феруловую кислоту, растительное соединение, которое может уменьшить воспаление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, утверждается в научной статье химиков Андрея Бенто-Сильвы и Марии Карлоты Вас Патто.

При этом кукуруза имеет умеренный гликемический индекс. Это означает, что она повышает уровень сахара в крови сильнее, чем продукты с низким гликемическим индексом. Однако, в зависимости от способа приготовления, кукуруза может быть полезным источником сложных углеводов для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Питательные вещества в кукурузе

Как сообщает медицинский университет Рочестера, цельная кукуруза содержит макро- и микроэлементы, такие как клетчатка, сложные углеводы, витамины и минералы. Одна чашка вареной кукурузы содержит около 4,5 грамма клетчатки. Кукуруза также содержит тиамин (витамин B1) и фолиевую кислоту, которые помогают преобразовывать пищу в энергию и поддерживают работу мозга и нервной системы.

Желтая кукуруза содержит два каротиноида: лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты способствуют здоровью глаз и защищают зрение, утверждают ученые из Научно-исследовательского центра пищевой промышленности Канады.

Польза кукурузы для здоровья глаз - больше новостей

Напомним, что лето - лучший сезон для употребления кукурузы. Самое большое преимущество кукурузы заключается в том, что она служит отличным источником лютеина и зеаксантина, которые придают зернам желтый цвет.

Лютеин и зеаксантин чрезвычайно важны для здоровья глаз. Они откладываются в сетчатке, особенно в небольшом участке в центре, называемом макулой. Там они поглощают синий свет, защищая клетки в этой части глаза от повреждений. Наличие достаточного количества лютеина и зеаксантина в вашем рационе помогает снизить риск дегенерации желтого пятна - заболевания, которое приводит к потере центрального зрения.

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