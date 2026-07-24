Эти знаки Зодиака попали в 'черный список' Вселенной до начала зимы

Придется серьезно взяться за свои цели, проявить больше дисциплины и перестать откладывать важные решения.

С 26 июля 2026 года ретроградный Сатурн начнет проверять на прочность представителей пяти знаков Зодиака. Планета порядка, ответственности и дисциплины принесет период, когда придется столкнуться с важными выводами и пересмотреть некоторые решения. Об этом пишет YourTango со ссылкой на проноз астролога Хелены Хатор.

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Этот этап продлится до 10 декабря и поможет понять, какие ошибки были допущены, где не хватало ответственности и какие сферы жизни требуют изменений. По словам астролога, этот период станет временем, когда придется серьезно взяться за свои цели, проявить больше дисциплины и перестать откладывать важные решения.

Рак

Для Раков ретроградный Сатурн станет проверкой профессиональной сферы и отношения к собственной карьере. Представителям знака придется понять, насколько они действительно контролируют свой путь и позволяют ли другим людям влиять на их решения.

Астролог Хелена Хатор отмечает, что в ближайшие четыре месяца Раки могут увидеть ситуации, в которых кто-то злоупотреблял своей властью или авторитетом по отношению к ним. Хотя такие открытия могут оказаться неприятными, именно они помогут понять, что пора менять.

У представителей знака может появиться желание сменить работу, полностью изменить профессиональное направление или начать собственное дело. Главная задача этого периода - вернуть контроль над своей карьерой и финансовым будущим. Путь будет непростым, но готовность действовать поможет открыть новые возможности для роста и успеха.

Овен

С началом ретроградного Сатурна Овнов ждет важный момент переосмысления. Планета будет заставлять представителей знака обратить внимание на собственную дисциплину, привычки и решения, которые могут мешать развитию.

По словам Хелены Хатор, этот период поможет Овнам увидеть, где им не хватало организованности и какие модели поведения необходимо изменить, чтобы двигаться вперед. Поскольку Сатурн находится в знаке Овна, его влияние будет ощущаться особенно сильно.

Представители знака могут понять, что слишком сильно загружают себя работой, забывают о собственных потребностях или действуют слишком импульсивно. Это время станет возможностью пересмотреть приоритеты, найти баланс и создать более устойчивую основу для будущего.

Весы

Ретроградный Сатурн заставит Весов пересмотреть личные границы и понять, насколько они позволяют другим людям влиять на их жизнь. Представители знака могут обнаружить, что некоторые отношения требуют серьезной переоценки.

Хелена Хатор считает, что этот период станет глубоким анализом тех стандартов, которых Весы придерживаются в отношениях с окружающими. Им придется обратить внимание на то, кто уважает их время и энергию, а кто пользуется их добротой.

После начала ретроградного периода могут измениться многие связи. Некоторые отношения станут крепче, а другие могут завершиться, если в них отсутствует взаимное уважение. Главный урок для Весов - научиться четко обозначать свои границы и не соглашаться на меньшее, чем они заслуживают.

Козерог

Для Козерогов ретроградный Сатурн станет проверкой лидерских качеств и способности брать ответственность за происходящее в личной жизни. Если на работе представители знака привыкли быть уверенными и организованными, теперь им придется проявить эти качества в домашних вопросах.

По словам Хелены Хатор, Козерогам предстоит стать настоящей движущей силой в семье и создать новую систему, которая будет работать для всех. Они смогут увидеть, какие процессы требуют изменений, и постепенно навести порядок там, где раньше были сложности.

Этот период потребует терпения и продуманных решений. Поскольку ретроградный Сатурн продлится до 10 декабря, Козерогам не стоит торопиться. Важно внимательно оценивать ситуацию и постепенно строить новую основу для будущего.

Водолей

Начиная с 26 июля ретроградный Сатурн призовет Водолеев замедлиться и пересмотреть некоторые важные сферы жизни. Представителям знака придется обратить внимание на то, как они проявляют себя в общении и насколько четко обозначают свои потребности.

Астролог Хелена Хатор отмечает, что Водолеям предстоит пересмотреть договоренности, соглашения и партнерские отношения, а также установить более понятные границы во взаимодействии с другими людьми.

Хотя этот период может оказаться непростым, его главная цель - помочь Водолеям улучшить качество жизни. Ретроградный Сатурн даст возможность понять, куда действительно стоит направлять энергию, и подготовиться к важным переменам, к которым представители знака уже давно внутренне готовы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака новая неделя будет самой счастливой в году.

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