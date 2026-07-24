Как быстро разморозить холодильник: эксперты назвали самые эффективные способы

Во время размораживания специалисты рекомендуют не использовать острые предметы.

Размораживание холодильника необходимо периодически проводить для сохранения его эффективности и гигиены. Несмотря на то, что современные модели оснащены технологией No Frost, которая уменьшает образование льда, многие классические холодильники требуют ручной разморозки. Поэтому издание evz.ro назвало самые быстрые и безопасные методы.

Быстрый классический метод (30-60 минут)

Извлеките все продукты и полки.

Отключите холодильник от розетки.

Положите на дно впитывающие полотенца для сбора воды.

Поставьте миски с горячей водой на полки и в морозильную камеру.

Закройте дверцу и подождите 15-20 минут, затем замените горячую воду.

Повторяйте, пока лёд полностью не растает.

Очень быстрый способ (15-30 минут)

Видео дня

Для этого метода вам понадобится фен на тёплом режиме, держите его на расстоянии 20–30 см. Постоянно перемещайте фен, чтобы избежать перегрева. Для еще лучшего результата можно совместить этот способ с мисками с горячей водой.

Для холодильников No Frost

Несмотря на то, что такая технология сводит к минимуму образование льда благодаря рециркуляции сухого воздуха, иногда лед скапливается в зонах слива или за панелями. В таком случае:

Отключите прибор от сети.

Очистите резиновые уплотнители и дренажный канал горячей водой с бикарбонатом.

Не используйте острые предметы - вы рискуете пробить теплообменники.

Оставьте дверцу открытой на 1-2 часа для полной естественной разморозки.

Чего никогда не следует делать:

Не используйте ножи, лопатки или другие острые предметы для разбивания льда.

Не выливайте кипяток непосредственно на стенки (температурный шок = трещины).

Не оставляйте холодильник включенным во время размораживания.

Советы по профилактике:

Размораживайте холодильник каждые 3-4 месяца или когда толщина слоя льда превышает 3-4 мм.

Периодически проверяйте уплотнители дверей (если они не закрываются герметично, лёд образуется быстрее).

Не ставьте горячие продукты непосредственно в холодильник.

Поддерживайте постоянную температуру 4 °C в холодильной камере и -18 °C в морозильной камере.

Сколько времени занимает весь процесс?

С помощью классического метода и фена это занимает 20-40 минут. Естественная разморозка - 4-8 часов (рекомендуется ночью).

"После размораживания тщательно протрите внутреннюю часть раствором воды и бикарбоната или уксуса, а затем оставьте дверцу открытой на 15-20 минут, прежде чем снова подключить прибор к розетке. Подождите 30-60 минут, прежде чем снова положить продукты", - отмечается в материале.

Другие советы экспертов

Ранее производители объяснили, какое минимальное расстояние нужно оставлять между холодильником и стеной. Известно, что принцип работы холодильника заключается в отводе тепла из его внутреннего пространства в окружающий воздух - в вашу кухню.

Также стало известно, зачем люди кладут монету в морозильную камеру. Отмечается, что для применения такого метода нужна емкость, которую можно поместить в морозильную камеру.

Вас также могут заинтересовать новости: