Как быстро разморозить холодильник: эксперты назвали самые эффективные способы

Размораживание холодильника необходимо периодически проводить для сохранения его эффективности и гигиены. Несмотря на то, что современные модели оснащены технологией No Frost, которая уменьшает образование льда, многие классические холодильники требуют ручной разморозки. Поэтому издание evz.ro назвало самые быстрые и безопасные методы.
Быстрый классический метод (30-60 минут)
- Извлеките все продукты и полки.
- Отключите холодильник от розетки.
- Положите на дно впитывающие полотенца для сбора воды.
- Поставьте миски с горячей водой на полки и в морозильную камеру.
- Закройте дверцу и подождите 15-20 минут, затем замените горячую воду.
- Повторяйте, пока лёд полностью не растает.
Очень быстрый способ (15-30 минут)
Для этого метода вам понадобится фен на тёплом режиме, держите его на расстоянии 20–30 см. Постоянно перемещайте фен, чтобы избежать перегрева. Для еще лучшего результата можно совместить этот способ с мисками с горячей водой.
Для холодильников No Frost
Несмотря на то, что такая технология сводит к минимуму образование льда благодаря рециркуляции сухого воздуха, иногда лед скапливается в зонах слива или за панелями. В таком случае:
- Отключите прибор от сети.
- Очистите резиновые уплотнители и дренажный канал горячей водой с бикарбонатом.
- Не используйте острые предметы - вы рискуете пробить теплообменники.
- Оставьте дверцу открытой на 1-2 часа для полной естественной разморозки.
Чего никогда не следует делать:
- Не используйте ножи, лопатки или другие острые предметы для разбивания льда.
- Не выливайте кипяток непосредственно на стенки (температурный шок = трещины).
- Не оставляйте холодильник включенным во время размораживания.
Советы по профилактике:
- Размораживайте холодильник каждые 3-4 месяца или когда толщина слоя льда превышает 3-4 мм.
- Периодически проверяйте уплотнители дверей (если они не закрываются герметично, лёд образуется быстрее).
- Не ставьте горячие продукты непосредственно в холодильник.
- Поддерживайте постоянную температуру 4 °C в холодильной камере и -18 °C в морозильной камере.
Сколько времени занимает весь процесс?
С помощью классического метода и фена это занимает 20-40 минут. Естественная разморозка - 4-8 часов (рекомендуется ночью).
"После размораживания тщательно протрите внутреннюю часть раствором воды и бикарбоната или уксуса, а затем оставьте дверцу открытой на 15-20 минут, прежде чем снова подключить прибор к розетке. Подождите 30-60 минут, прежде чем снова положить продукты", - отмечается в материале.
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