Артем Пивоваров готовится стать отцом, - блогер

Недавно в сети обсуждали "тайную свадьбу" певца.

Известный украинский певец Артем Пивоваров готовится впервые стать отцом. Избранница артиста и, вероятно, уже его официальная супруга, беременна. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

"Наши котята сообщили, что Артем Пивоваров станет отцом. Поздравляем", - написал он.

Сам артист по-прежнему держит личную жизнь в секрете, предпочитая не комментировать слухи и не раскрывать подробности своих отношений.

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Напомним, на днях сообщалось, что Артем Пивоваров тайно женился. Супругой артиста якобы стала Дарья Чередниченко, которая много лет работает в его команде. Ходят слухи, что их отношения длятся уже почти 10 лет.

Позже СМИ разузнали новые подробности об избраннице Пивоварова. Отмечалось, что, по данным реестра физических лиц-предпринимателей, еще 10 июня текущего года Чередниченко стала Дарьей Пивоваровой.

Кроме того, в документах также зафиксировано, что Артем Пивоваров и Дарья Пивоварова зарегистрированы по одному адресу в Ирпене. Вместе с изменением фамилии этот факт фактически свидетельствует о том, что пара официально оформила отношения.

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