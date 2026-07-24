Доехать до Запорожья становится все труднее: 'Укрзализныця' рассказала об изменениях из-за обстрелов

В связи с обострением ситуации с безопасностью билеты на поезда до Запорожья поступают в продажу только на ограниченный период.

В связи с усилением российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры и пассажирских поездов, следующих в Запорожье, "Укрзализныця" изменила подход к продаже билетов. На данный момент сообщение с Запорожьем сохранено, однако продажа открыта только для ограниченного перечня поездов и с ограниченным сроком продажи, сообщил УНИАН руководитель пассажирского направления УЗ Александр Шевченко.

"Обстрелы железнодорожной инфраструктуры в регионе усилились, поэтому мы действуем с максимальной осторожностью, ставя во главу угла безопасность пассажиров и железнодорожников. Усилен мониторинг воздушных угроз, который за последнюю неделю как минимум дважды своевременно сигнализировал об опасности и привел к своевременной эвакуации людей за считанные минуты до фактического попадания в поезд", – сказал Шевченко.

Он также отметил, что для обеспечения сообщения "Укрзализныця" в сотрудничестве с Запорожской ОГА использует автобусы для перевозок "последней мили".

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"Поэтому продажа билетов будет открываться постепенно по мере стабилизации ситуации с безопасностью и в пределах контролируемого горизонта, а трансферы на автобусах остаются запасным вариантом", – отметил руководитель пассажирского направления УЗ.

Отметим, что в настоящее время в приложении "Укрзализныци" открыта продажа билетов на поезд №038К по маршруту Киев-Запорожье до 2 августа включительно. Поезд отправляется из Киева в 22:02 и прибывает в Запорожье в 07:15. В обратном направлении он отправляется из Запорожья в 20:29 и прибывает в столицу в 05:52.

Российские удары по железной дороге – главные новости

19 июля россияне атаковали дроном пассажирский поезд в Запорожской области. Тогда легкое ранение получила одна из проводниц. Из-за вражеской атаки людей довезли до Запорожья на автобусах при содействии ОВА.

Ранее в УЗ неоднократно сообщали о повреждениях пассажирских поездов в результате вражеской атаки БПЛА в Запорожской области.

Кроме того, поезда по маршруту Запорожье-Киев часто задерживаются более чем на 5 часов из-за постоянных обстрелов Запорожской области.

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