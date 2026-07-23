Православный праздник сегодня в народе носит название Бориса и Глеба Летних.

24 июля в новом церковном календаре - день памяти Бориса и Глеба, первых святых, канонизированных в Киевской Руси.

В народе день окружен особыми традициями, запретами и погодными приметами.

Рассказываем, какой церковный праздник сегодня отмечают верующие, о чем принято молиться святым и кого вспоминают по старому стилю.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

24 июля по новому церковному календарю православные вспоминают князей Бориса и Глеба, которые был сыновьями Владимира Великого и братьями Ярослава Мудрого.

После кончины князя Владимира Великого в 1015 году среди его сыновей разгорелась борьба за власть. Киевский престол занял Святополк, хотя, согласно летописям, отец собирался передать правление другому наследнику.

В это время князь Борис возвращался из похода против печенегов. Узнав о смерти Владимира, он мог заявить свои права на престол, однако отказался идти войной на собственного брата. Этим воспользовался Святополк, который приказал убить Бориса. Князь погиб 24 июля 1015 года, когда ему было 29 лет.

Спустя некоторое время такая же участь постигла и Глеба. Святополк хитростью заманил младшего брата к себе. Несмотря на предупреждения Ярослава, Глеб отправился в путь и был убит во время молитвы. Ему было всего 25 лет. Позже погиб и еще один брат - Святослав.

Кровавое противостояние завершилось лишь в 1019 году, когда Ярослав Мудрый разбил войска Святополка. По преданию, после поражения Святополк лишился рассудка, был разбит параличом и умер в мучениях.

Бориса похоронили в Вышгороде, в церкви святого Василия, а позднее туда перенесли и мощи Глеба. В древних летописях говорится, что у их гробницы происходили многочисленные чудесные исцеления.

Борис и Глеб стали первыми святыми, прославленными в Киевской Руси. Церковь почитает их как страстотерпцев - людей, которые приняли мученическую смерть, но не подняли оружие против родного брата ради власти.

Сегодня святых Бориса и Глеба считают покровителями мира, согласия и примирения. К ним обращаются с молитвами о защите от врагов и несправедливости, исцелении от болезней, помощи в трудных жизненных обстоятельствах, избавлении от злобы, зависти и тревоги, а также просят укрепить дух и сохранить мужество в минуты опасности.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По старому церковному календарю 24 июля чтят память святой равноапостольной княгини Ольги - бабушки князя Владимира Великого и одной из первых правительниц Киевской Руси, принявших христианство. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о его главных обычаях и запретах.

Какой сегодня праздник народный, что нельзя делать 24 июля

В народном календаре день называют Борис и Глеб Летние, а также Паликопна. Последнее название связано с давним поверьем, что в этот день особенно часто бывают грозы и молнии, способные вызвать пожары.

По традиции в этот день принято ходить друг к другу в гости, мириться после ссор и проводить время с близкими. Существует и денежная примета: на рассвете советуют пересчитать все деньги, которые есть в доме. По поверью, это помогает сохранить достаток на весь год. Также считается хорошим знаком вернуть долги до этого дня.

По народным поверьям, в день Бориса и Глеба не стоит заниматься тяжелой работой, особенно в поле и огороде - опять-таки из-за опасений, что молния может вызвать пожар. Поэтому говорили: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися".

Также не рекомендуют затевать генеральную уборку - считается, что это может привести к финансовым потерям.

По народным приметам, в этот день не следует брать деньги в долг и давать их взаймы, чтобы не навлечь денежные трудности. Если срок возврата долга приходится именно на 24 июля, его стараются не переносить.

Церковь, в свою очередь, не устанавливает особых бытовых запретов на этот праздник. Верующим напоминают, что главное – избегать злобы, зависти, осуждения, грубости и других грехов, посвящая день молитве, добрым делам и помощи ближним.

Приметы на 24 июля

По народным приметам, в этот день можно узнать, какой будет погода в конце лета и предстоящей зимой:

роса не высыхает до полудня - к грозе;

чайки часто садятся на воду, а улитки прячутся в раковины - скоро пойдет дождь;

паук плетет широкую паутину - дождливая погода задержится надолго;

назойливые мухи - к солнечным и теплым дням;

южный ветер - к ненастью.

Если день выдался солнечным и теплым - конец августа будет сухим, а зима - недолгой и не слишком суровой, а если пасмурная и дождливая погода - то это к дождливому августу и ранней осени.

У кого именины 24 июля

По новому церковному календарю 24 июля именины отмечают Борис, Глеб, Давид, Роман, Иван, Николай, Анатолий, Афанасий, Илларион и Кристина.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются сильным характером, мужеством и отзывчивостью. Они умеют сопереживать другим, легко прощают обиды, ценят справедливость и всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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